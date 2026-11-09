کد خبر: 1389611
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷
ورزش » ساير

رینگ داغ لیگ برتر بوکس در هفته دوم؛ ۶ مبارزه حساس در انتظار مدعیان

3 هفته دوم مسابقات لیگ برتر بوکس مردان طی روز‌های ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در سالن بوکس شهید همت فدراسیون برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: در ادامه فصل جدید مسابقات لیگ برتر بوکس مردان در رده سنی بزرگسالان، هفته دوم این رقابت‌ها طی روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه) در ورزشگاه شهید شیرودی تهران و سالن بوکس شهید همت آکادمی ملی فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۶ تیم در حال پیگیری است و تیم‌های حاضر در رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، روز نخست هفته دوم مسابقات، چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، دو دیدار برگزار خواهد شد که در دیدار هفتم، تیم‌های هیأت بوکس استان قم و نجف‌آباد اصفهان به مصاف هم می‌روند. در دیدار هشتم نیز تیم‌های رعد پدافند و گل گوهر سیرجان مقابل یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

در دومین روز از این رقابت‌ها، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، دو دیدار دیگر برگزار می‌شود. در دیدار نهم، تیم‌های هیأت بوکس استان قم و رعد پدافند به رقابت خواهند پرداخت و در دیدار دهم نیز تیم‌های نجف آباد اصفهان و گل گوهر سیرجان مقابل هم قرار می‌گیرند.

همچنین در روز پایانی هفته دوم مسابقات، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، دو دیدار باقی مانده برگزار خواهد شد. در دیدار یازدهم، تیم‌های هیأت بوکس استان قم و گل گوهر سیرجان صف آرایی می‌کنند و در آخرین دیدار نیز تیم‌های نجف آباد اصفهان و رعد پدافند به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ما و کنگره دموکرات

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار