کد خبر: 1389609
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

تحول در استراتژی تولیدات معارف در معاونت صدا

3 مسعود کاویانی، رئیس شورای تخصصی معارف معاونت صدا، با ارائه نقشه راه جدید برنامه‌سازی برای مناسبت‌های بزرگ مذهبی، بر ضرورت بازتعریف محتوای رادیویی در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

جوان آنلاین: وی با هدف پیوند دادن سیره مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) با نیاز‌های روز جامعه، بر تغییر قالب‌های تولید و تمرکز بر مسائل ملموس اجتماعی و خانوادگی تأکید نمود.

کاویانی در تبیین رویکرد جدید معاونت صدا، تصریح کرد که برنامه‌سازی برای ایام فاطمیه نباید صرفاً به بازنمایی آیین‌های سوگواری محدود شود. وی تأکید کرد که هدف اصلی، ارائه الگوی زندگی معصومیه در قالب‌هایی است که با نیاز‌های معاصر همخوانی داشته باشد. از این رو، محور‌هایی نظیر صداقت، حق‌طلبی، مسئولیت‌پذیری و بصیرت، به عنوان ارکان اصلی محتوا در برنامه‌های شبکه‌های رادیویی قرار خواهند گرفت.
رئیس شورای تخصصی معارف با اشاره به اهمیت مخاطب‌شناسی، بر ضرورت تغییر زبان رسانه‌ای برای تعامل با نوجوانان و جوانان تأکید کرد. وی اظهار کرد: «برای برقراری ارتباط مؤثر با این نسل، باید از کلیشه‌های بیان‌کردنی پرهیز و به سمت قالب‌های پویا همچون روایت، مستند، نمایش و گفت‌و‌گو‌های تعاملی حرکت کرد.»

وی افزود که شناخت دقیق پرسش‌ها و نیاز‌های جوانان، پیش‌شرط اصلی در تولید محتوای هدفمند است.
در دستورالعمل جدید معاونت صدا، محور «خانواده و مادری» در پرتو الگوی فاطمی، جایگاه ویژه‌ای دارد. کاویانی با اشاره به ضرورت تقویت پیوند‌های عاطفی، بر موضوعاتی نظیر تربیت اخلاقی فرزندان، همدلی میان زوجین و نقش تربیتی مادری به عنوان از ضرورت‌های محتوایی در برنامه‌های رادیویی تأکید کرد.
کاویانی در ادامه، بر پیوند میان مفاهیم اعتقادی و کنشگری اجتماعی تأکید کرد و افزود که برنامه‌های رادیویی باید بتوانند مفاهیمی، چون ولایت‌مداری را در قالب مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع از حق، به مخاطب ارائه دهند. وی همچنین بر ضرورت رعایت امانت‌داری در روایت‌های تاریخی و استفاده از منابع معتبر علمی و مذهبی به عنوان ضامن اعتبار محتوا تأکید نمود.

در راستای اجرای این استراتژی، شبکه‌های مختلف زیرمجموعه معاونت صدا، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را در ایام مذکور ارائه خواهند کرد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «عطر یاس، شمیم نرجس» در رادیو معارف، «خانه دوست اینجاست» در رادیو ایران، «ام ابیها» در رادیو نمایش، «مادر مهربان» در رادیو قرآن و مجموعه‌های متنوع در رادیو آوا، صبا و گفت‌و‌گو اشاره کرد که هر یک با تمرکز بر محور‌های تخصصی، این مناسبت را پوشش خواهند داد.

برچسب ها: مسعود کاویانی ، ایام فاطمیه ، برنامه رادیویی
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