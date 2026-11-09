فاصله اندک دیدار تیم ملی مقابل عراق تا مسابقات لیگ برتر و غیبت احتمالی هشت بازیکن استقلال به دلیل حضور در اردو‌های ملی، باعث شده آبی‌پوشان خواستار تغییر زمان بازی با خیبر خرم‌آباد شوند.

جوان آنلاین: برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال از پنجشنبه ۲۸ آبان آغاز می‌شود و استقلال باید در همین روز در خرم‌آباد به مصاف خیبر برود.

با این حال، برگزاری دیدار تیم ملی ایران مقابل عراق در ۲۶ آبان و فاصله تنها دو روزه این مسابقه با بازی استقلال، شرایط را برای حضور ملی‌پوشان این تیم در ترکیب آبی‌پوشان دشوار کرده است. به همین دلیل، استقلال با توجه به تعداد بازیکنان دعوت‌شده به اردو‌های ملی، درخواست جابجایی زمان مسابقه با خیبر را به سازمان لیگ ارائه کرده است.

طبق پیگیری‌ها، سازمان لیگ با درخواست استقلال موافقت خواهد کرد تا دیدار این تیم مقابل خیبر در زمان دیگری برگزار شود.

حبیب فرعباسی، حسین گودرزی، سامان فلاح، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، صالح حردانی و اسماعیل قلی‌زاده هفت بازیکن استقلال هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند. مهدی قاعدی حیدری نیز دیگر نماینده آبی‌پوشان است که در اردوی تیم فوتبال امید حضور دارد.