کد خبر: 1389567
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷
ورزش » ساير

بیانیه شهداب پس از توافق با فدراسیون/ دو بازیکن در آستانه بازگشت

3 تیم والیبال شهداب در بیانیه‌ای عنوان کرد که با پیگیری حقوق خود و حمایت مردم به فعالیت خود در والیبال ادامه می‌دهیم.

جوان آنلاین: باشگاه شهداب یزد با انتشار بیانیه‌ای از توافق با فدراسیون والیبال برای ادامه حضور این تیم در رقابت‌های لیگ برتر خبر داد.

 این این بیانیه آمده است:

 در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته برای احقاق حقوق باشگاه و برگزاری جلسه‌ای در فدراسیون والیبال با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران باشگاه، توافقات لازم برای ادامه فعالیت شهداب یزد در رقابت‌های والیبال کشور حاصل شد.

این جلسه با حضور دکتر حمیدرضا شرافت رئیس هیئت‌مدیره و مهندس امیر شرافت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد، سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و محمدمهدی متوسل رئیس هیئت والیبال استان یزد برگزار شد. در این نشست، موضوعات و مطالبات باشگاه شهداب یزد و مسائل پیش‌آمده در هفته‌های اخیر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، موضوع صدور مجوز بازی امیر کرمی و یونس قلیچ‌نیازی بود که با توجه به توافقات صورت‌گرفته میان باشگاه شهداب یزد، فدراسیون والیبال، هیئت والیبال استان قزوین و باشگاه پیکان تهران، مقرر شد این دو بازیکن مجوز حضور در مسابقات را دریافت کرده و از نخستین دیدار شهداب در فصل جدید، تیم را همراهی کنند. بر همین اساس، امیر کرمی و یونس قلیچ‌نیازی بلافاصله به تمرینات تیم والیبال بزرگسالان شهداب یزد ملحق شدند تا این تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، از جمله دیدار هفته چهارم مقابل طبیعت اسلامشهر، همراهی کنند. همچنین زمان برگزاری دیدار‌های معوقه شهداب یزد متعاقباً از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام خواهد شد.

در این نشست، سایر مسائل و مطالبات باشگاه نیز مطرح و درباره آنها گفت‌و‌گو شد و در نهایت، با موافقت و تأیید فدراسیون والیبال، زمینه ادامه فعالیت باشگاه شهداب یزد در رقابت‌های والیبال کشور فراهم شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد ضمن قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه مردم شریف استان، هواداران و همراهانی که در روز‌های اخیر با پیام‌های دلگرم‌کننده خود پشتیبان این مجموعه بودند، اعلام می‌کند با هدف صیانت از جایگاه والیبال استان یزد، تداوم شور و نشاط اجتماعی و حمایت از جامعه والیبال و فدراسیون کشور، با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

برچسب ها: شهداب یزد ، فدراسیون والیبال ، لیگ برتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ما و کنگره دموکرات

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار