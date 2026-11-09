بیانیه شهداب پس از توافق با فدراسیون/ دو بازیکن در آستانه بازگشت

جوان آنلاین: باشگاه شهداب یزد با انتشار بیانیه‌ای از توافق با فدراسیون والیبال برای ادامه حضور این تیم در رقابت‌های لیگ برتر خبر داد.

این این بیانیه آمده است:

در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته برای احقاق حقوق باشگاه و برگزاری جلسه‌ای در فدراسیون والیبال با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران باشگاه، توافقات لازم برای ادامه فعالیت شهداب یزد در رقابت‌های والیبال کشور حاصل شد.

این جلسه با حضور دکتر حمیدرضا شرافت رئیس هیئت‌مدیره و مهندس امیر شرافت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد، سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و محمدمهدی متوسل رئیس هیئت والیبال استان یزد برگزار شد. در این نشست، موضوعات و مطالبات باشگاه شهداب یزد و مسائل پیش‌آمده در هفته‌های اخیر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

یکی از محور‌های اصلی این جلسه، موضوع صدور مجوز بازی امیر کرمی و یونس قلیچ‌نیازی بود که با توجه به توافقات صورت‌گرفته میان باشگاه شهداب یزد، فدراسیون والیبال، هیئت والیبال استان قزوین و باشگاه پیکان تهران، مقرر شد این دو بازیکن مجوز حضور در مسابقات را دریافت کرده و از نخستین دیدار شهداب در فصل جدید، تیم را همراهی کنند. بر همین اساس، امیر کرمی و یونس قلیچ‌نیازی بلافاصله به تمرینات تیم والیبال بزرگسالان شهداب یزد ملحق شدند تا این تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، از جمله دیدار هفته چهارم مقابل طبیعت اسلامشهر، همراهی کنند. همچنین زمان برگزاری دیدار‌های معوقه شهداب یزد متعاقباً از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام خواهد شد.

در این نشست، سایر مسائل و مطالبات باشگاه نیز مطرح و درباره آنها گفت‌و‌گو شد و در نهایت، با موافقت و تأیید فدراسیون والیبال، زمینه ادامه فعالیت باشگاه شهداب یزد در رقابت‌های والیبال کشور فراهم شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد ضمن قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه مردم شریف استان، هواداران و همراهانی که در روز‌های اخیر با پیام‌های دلگرم‌کننده خود پشتیبان این مجموعه بودند، اعلام می‌کند با هدف صیانت از جایگاه والیبال استان یزد، تداوم شور و نشاط اجتماعی و حمایت از جامعه والیبال و فدراسیون کشور، با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.