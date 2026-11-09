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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱
اقتصاد » اخبار کلی

احتمال افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا در دسامبر

3 انتشار آمار فراتر از انتظار اشتغال در آمریکا و تداوم نگرانی‌ها درباره فشار‌های تورمی، انتظارات بازار‌های مالی برای افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر را تقویت کرده است.

جوان آنلاین: انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر به حدود ۸۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که پس از انتشار گزارش بهتر از انتظار اشتغال آمریکا در ماه اکتبر و افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم فشار‌های تورمی رخ داده است.

به گزارش مهر، به نوشته رویترز، بر اساس معاملات قرارداد‌های آتی نرخ بهره، سرمایه‌گذاران اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۹ دسامبر فدرال رزرو را بیش از ۸۰ درصد ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که پیش از انتشار گزارش اشتغال، این احتمال حدود ۷۳ تا ۷۵ درصد برآورد می‌شد.

داده‌های وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابر پیش‌بینی حدود ۶۵ هزار شغلی اقتصاددانان بود. همچنین نرخ بیکاری آمریکا به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان از قدرت قابل‌توجهی برخوردار است و همین مسئله می‌تواند به تداوم فشار‌های تورمی، به‌ویژه از مسیر افزایش دستمزد‌ها و تقاضای مصرف‌کننده، منجر شود.

در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز تحت تأثیر انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره قرار گرفته است. بازده اوراق دوساله خزانه‌داری که حساسیت بیشتری به سیاست‌های پولی فدرال رزرو دارد، در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت و به حدود ۴.۵۴ درصد رسید.

آمار تورم در کانون توجه بازار‌ها

در شرایطی که معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بیشتر ارزیابی می‌کنند، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری انتظارات بازار داشته باشد.

اگر داده‌های تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو تقویت خواهد شد. در مقابل، کاهش فشار‌های تورمی می‌تواند از شدت انتظارات برای افزایش نرخ بهره بکاهد.

از سوی دیگر، سیاست پولی انقباضی آمریکا تنها به بازار‌های داخلی این کشور محدود نمی‌شود و می‌تواند از مسیر تقویت دلار، افزایش هزینه تأمین مالی و تغییر جریان سرمایه، بر اقتصاد کشور‌های دیگر نیز اثر بگذارد.

افزایش نرخ بهره آمریکا معمولاً جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر ارز کشور‌های نوظهور و اقتصاد‌هایی که بدهی دلاری دارند وارد کند.

به این ترتیب، بازار‌های جهانی اکنون در انتظار انتشار داده‌های جدید تورمی آمریکا هستند؛ داده‌هایی که می‌توانند مشخص کنند آیا فدرال رزرو در نشست دسامبر بار دیگر به افزایش نرخ بهره روی خواهد آورد یا مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت.

برچسب ها: نرخ بهره ، آمریکا ، تورم
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