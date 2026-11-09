بر اساس آخرین آمار، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال تا کنون، با رشد ۲۵ درصدی به سه میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار رسیده است.

جوان آنلاین: طبق اعلام بانک مرکزی آخرین آمار تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تا تاریخ ۱۷ آبان سال جاری به چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسید. در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همچنین در مسیر حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی علاوه بر اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر ارزی و در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت از شرکت‌های دارویی و تقویت پایداری زنجیره تأمین دارو را همانند سالیان گذشته در حوزه تسهیلات ریالی نیز در دستور کار خود قرار داده است و در راستای صیانت از امنیت دارویی کشور، افزایش ظرفیت اعتباری و تسهیل دسترسی شرکت‌های مشمول را از طریق بانک‌های عامل به اجرا گذاشته است.

باتوجه به تصمیمات بانک مرکزی، مقرر شد مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای پرداخت به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو در چارچوب ضوابط و مقررات از محل منابع داخلی بانک‌های عامل منتخب اختصاص یابد.

بر همین اساس عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های یاد شده تا تاریخ ۱۷ آبانماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۵۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده همراهی حداکثری بانک‌ها در این زمینه است.

همچنین این بانک به منظور رفع موانع تأمین مالی و تحقق این پرداخت‌ها، تمهیدات ویژه‌ای را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسانده است.

بر این اساس، سقف تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان شیرخشک و غذا‌های ویژه، از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته است.

همچنین، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان تا ۳۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش یافته و برخی محدودیت‌های بانکی مرتبط با چک برگشتی رفع‌سوءاثرنشده و بدهی غیرجاری اشخاص هم‌گروه ذی‌نفع واحد، برای شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۴۰۵ اعمال نخواهد شد.

در راستای کاهش فشار نقدینگی، بانک مرکزی امکان استفاده از ظرفیت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را برای شرکت‌های واجد شرایط تمدید کرده است.

بر اساس بخشنامه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، شرکت‌های واردکننده اقلام سلامت‌محور با تأیید وزارت بهداشت می‌توانند از طریق ارائه اوراق گام، نسبت به خرید مدت‌دار ارز اقدام کنند. این سازوکار، ضمن کاهش فشار تأمین نقدینگی اولیه، فرصت زمانی مناسب‌تری برای پرداخت معادل ریالی ارز تخصیصی فراهم کرده و به حفظ سرمایه در گردش فعالان این حوزه کمک می‌کند.