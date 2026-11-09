جوان آنلاین: این اقدام از سوی چین در حالی انجام شده که قرار بود این آتش‌بس تجاری روز سه‌شنبه به پایان برسد. همچنین انتظار می‌رود شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او در روز‌های آینده در حاشیه اجلاس سران «اپک» (APEC) در چین با یکدیگر دیدار کنند؛ دیداری که سومین ملاقات آنها در سال جاری خواهد بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از نشست ماه سپتامبر میان ترامپ و همتای چینی‌اش در واشنگتن، دو طرف بسته‌ای ۶۰ میلیارد دلاری شامل کاهش متقابل تعرفه‌ها را پیشنهاد دادند. این بسته شامل حدود ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکایی می‌شود که پکن در سال ۲۰۲۴ وارد کرده است؛ هرچند این طرح هنوز نهایی نشده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سپتامبر گفته بود که این تمدید دو ماهه به طرفین «زمان بیشتری می‌دهد تا ببینند در حوزه اقتصادی چه کاری می‌توانند انجام دهند.»

اعمال تعرفه بیشتر ۲۴ درصدی بر واردات از آمریکا، به مدت دو ماه همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. همچنین شورای دولتی چین اعلام کرد که تعلیق تعرفه‌ها روز سه‌شنبه اجرایی می‌شود، اما تعرفه ۱۰ درصدی همچنان باقی خواهد ماند.

در این میان، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که معافیت‌های مربوط به کنترل صادرات برای برخی مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های مرتبط با آنها را تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید خواهد کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اقدامات علیه ۱۱ شرکت آمریکاییِ موجود در «فهرست نهاد‌های غیرقابل‌اعتماد» چین و ۱۶ شرکت موجود در «فهرست کنترل صادرات» این کشور، تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ همچنان به حالت تعلیق باقی خواهند ماند.

وزارت حمل‌ونقل چین نیز اعلام کرد که تعلیق دریافت هزینه‌های ویژه بندری برای شناور‌های مرتبط با ایالات متحده، تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید می‌شود؛ تحقیقات پیرامون امنیت زنجیره تامین در حوزه کشتیرانی و کشتی‌سازی نیز همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. درضمن تعلیق تحریم‌ها علیه پنج واحدِ مرتبط با ایالات متحده در شرکت «هانوا اوشن» (Hanwha Ocean) را به مدت دو ماه دیگر تمدید می‌کند.

کمیسیون تعرفه‌های شورای دولتی چین با بیان اینکه این کشور تعلیق تعرفه‌ها را در راستای اجرای «نتایج و توافقات حاصل‌شده در دیدار سران چین و ایالات متحده در واشنگتن» تمدید می‌کند، افزود که پکن متوجه است که طرف آمریکایی بار‌ها اعلام کرده قصد دارد از تعرفه‌های ذیل بخش ۳۰۱ به عنوان جایگزینی برای تعرفه‌هایی استفاده کند که پیش‌تر بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده بودند، اما توسط احکام قضایی نامعتبر شناخته شده‌اند.»

این کمیسیون ادامه داد، چین «اقدامات بعدی طرف آمریکایی را به دقت زیر نظر خواهد داشت و متناسب با تحولات، تدابیر متقابل تعرفه‌ای خود را تعدیل خواهد کرد.»