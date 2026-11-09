«سلسته سائولو»، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی (WMO) امروز (دوشنبه) هشدار داد پدیده «ال نینو» می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ موجب تشدید بیماری‌های ناشی از گرما، شیوع بیماری‌های منتقله از حشرات و آلودگی هوا شود.

جوان آنلاین: سائولو در یک نشست خبری مربوط به COP۳۱ در آنتالیا گفت که دمای بالاتر از حد معمول می‌تواند موجب بروز تهدید‌هایی برای سلامت شود که فراتر از پیامد‌های ناشی از مواجهه مستقیم با گرمای شدید هستند.

او گفت: در مورد شیوع بیماری‌هایی همچون تب دنگی و مالاریا نگران هستیم.

او توضیح داد: خطرات، بسته به الگو‌های بارندگی منطقه‌ای متفاوت خواهد بود. اگر انتظار یک فصل گرم و خشک را داشته باشیم، آتش‌سوزی‌های جنگلی خواهیم داشت که در پی آن، کیفیت هوای نامناسب مشکل‌ساز خواهد شد.

سائولو گفت سازمان جهانی هواشناسی با سازمان جهانی بهداشت همکاری می‌کند تا ارتباطات در مورد مهار خطرات بهداشتی مرتبط با آب و هوا را بهبود بخشد.

بر اساس گزارش «به‌روزرسانی وضعیت اقلیم ۲۰۲۶» سازمان جهانی هواشناسی، انتظار می‌رود پدیده ال نینو تا ماه دسامبر به قوی‌ترین نمونه ثبت‌شده تبدیل شود و تا اوایل سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.

این گزارش می‌افزاید ال نینو معمولا بیشترین تأثیر خود را بر دمای جهانی در سالِ پس از شکل‌گیری‌اش بر جای می‌گذارد.

به گزارش آناتولی، سائولو در بیانیه‌ای که همراه با این گزارش منتشر شد، خاطرنشان کرد: ما در حال مواجهه با تشدیدِ وضعیت آب‌وهوایی هستیم و ال‌نینو به عنوان عاملی عمل خواهد کرد که خطرات را چند برابر می‌کند.

او هشدار داد: موج‌های گرما، چرخند‌های حاره‌ای و طوفان‌های بارانی با سرعتی بیش از آنچه معیار‌های تاریخی ما نشان می‌دادند، در حال شدت گرفتن هستند.

گزارش سازمان جهانی هواشناسی هشدار می‌دهد گرمای شدید، خشکسالی و بارندگی‌های سنگین می‌تواند ناامنی غذایی را تشدید کند و خطرات ناشی از بیماری‌های عفونی از جمله وبا، مالاریا و تب دنگی را افزایش دهد.

این گزارش همچنین به پیشرفت‌های حاصل‌شده در گسترش سامانه‌های هشدار زودهنگام در سراسر جهان اشاره کرد. بنابر اعلام این سازمان، شمار کشور‌هایی که گزارش داده‌اند دارای سامانه‌های هشدار زودهنگام برای مخاطرات متعدد هستند، از ۵۶ کشور در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.