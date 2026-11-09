«بچه مردم» در جشنواره روسیه بهترین فیلم شد

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی، محصول موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی BRICS+ روسیه را دریافت کرد.

به گزارش معر، این فیلم در سال ۱۴۰۳ با ۱۴ نامزدی سیمرغ، سه سیمرغ بلورین و یک دیپلم افتخار موفقیت زیادی در جشنواره فیلم فجر کسب کرد و با وجود ظرفیت بالای حضور بین‌المللی، به دلیل مخالفت سرمایه‌گذار یک سال پس از رونمایی در فجر وارد مسیر جشنواره‌های خارجی شد.

«بچه مردم» در این بازه زمانی به هشت جشنواره بین‌المللی راه یافت که شامل زلین جمهوری چک، سلیمانیه عراق، AFIN استرالیا، Nebrodi Cinema DOC ایتالیا، Heartland آمریکا، فیلم آسیایی بارسلونا اسپانیا، Guglielmo Marconi ایتالیا و BRICS+ روسیه می‌شود.

در ادامه، با اصرار مجدد برای حذف فیلم از برنامه جشنواره‌ها، چهار جشنواره سلیمانیه، AFIN، Nebrodi و Heartland این درخواست را پذیرفتند، درحالی‌که جشنواره‌های بارسلونا، Guglielmo Marconi و BRICS+ با حذف فیلم مخالفت کردند.

اکنون «بچه مردم» در جشنواره BRICS+، جایزه بهترین فیلم را به دست آورده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم بریکس پلاس از ۸ تا ۱۲ آبان (۳۰ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد.