تاج: تغییراتی در کادر فنی خواهیم داشت

جوان آنلاین: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و نیز تیم امید کشورمان اظهار کرد: بعد از جام جهانی همه تیم‌ها فرصت پیدا می‌کنند تا خودشان را بازسازی کنند و این اتفاق برای تیم ملی ایران در حال رخ دادن است. تیم امید نیز همین شرایط را دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قلعه‌نویی و گل‌محمدی نگاه مثبتی به جوانگرایی دارند. البته جوانگرایی در کنار تجربه جواب می‌دهد. شرایط دعوت بازیکنان اعلام شده است. ممکن است از تعدادی از بازیکنان در این اردو استفاده نشود.

به گزارش ایسنا، او درباره حمایت از حضور امیر قلعه‌نویی در تیم ملی و دستیاران افزود: از قلعه‌نویی تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ حمایت می‌شود. تغییراتی ایجاد می‌شود، اما کسی اضافه نخواهد شد. ممکن است تغییراتی به وجود بیاید.

تاج درباره اینکه آیا قرار است دستیار خارجی به مربیان تیم ملی ایران اضافه شود یا خیر، گفت: بله.