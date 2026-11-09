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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

کشف شمشیر، طلا و اسب در گور‌های ۱۶۰۰ساله

3 باستان‌شناسان با کاوش در گورستانی کوچک در فرانسه مجموعه‌ای خیره‌کننده از گور‌ها را به همراه گور دو سرکرده قبیله به همراه سلاح‌های خیره‌کننده و اسب‌های جنگی کشف کردند.

جوان آنلاین: باستان‌شناسان گورستانی کوچک مملو از گور‌های متعلق به افراد بلندمرتبه از قرن پنجم میلادی را از زیر خاک بیرون آورده‌اند که شامل قبر دو سردار ژرمن و دو اسب جنگی است. این محوطه خاکسپاری اطلاعات تازه‌ای درباره دوره گذار پس از فروپاشی امپراتوری روم ارائه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، «لایوساینس» نوشت، این مجموعه خاکسپاری نزدیک شهر کولمار و تنها چند مایل دورتر از رود راین، که مرز میان فرانسه و آلمان را تشکیل می‌دهد، کشف شد. در قرن‌های اول تا سوم میلادی یک روستا در این منطقه واقع بوده و باستان‌شناسان چندین خانه باستانی، اجاق، چاه و فضا‌های کارگاهی را پیدا کرده‌اند.

باستان‌شناسان همچنین گورستانی کمیاب متعلق به قرن پنجم میلادی را در این محوطه کشف کردند که از حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلادی استفاده شده است که همزمان با دوره‌ای حساس در اروپای غربی به دلیل فروپاشی امپراتوری روم بود. پژوهشگران درحالی قرن‌ها درباره علت فروپاشی این امپراتوری بحث کرده‌اند، که یکی از مسائل کلیدی، اشغال مکرر روم در قرن پنجم میلادی به دست قبایل ژرمنی بود.

باستان‌شناسان در این محوطه ۱۱ قبر بزرگسال، سه قبر کودک و دو اسب خاکسپاری‌شده کشف کردند. باستان‌شناسان در دو مورد از گور‌های زنان، سنجاق‌های نقره‌ای شبیه به پرنده، گردن‌آویز‌های مُهره‌ای از جنس شیشه و یک شانه استخوانی پیدا کردند که نشان می‌دهد این زنان احتمالا از جایگاه بالایی برخوردار بوده‌اند.

اما دو مورد از گور‌ها متعلق به مردان، به طور خاص به دلیل اشیای خاکسپاری باکیفیت‌شان قابل توجه بودند. از جمله این اشیاء به شمشیری با غلاف چوبی که تا حدی سالم باقی مانده است، یک سپر، یک نیزه و نوعی شمشیر کوتاه ژرمنی، که با قطعه‌ای تزئینی از طلا و گارنت تزئین شده بود می‌توان اشاره کرد. به گفته باستان‌شناسان، این سلاح‌ها می‌تواند مشخصه خاکپساری سرکرده‌های قبایل ژرمن باشد و علاوه‌بر این، دو اسب نیز همراه با یراق‌هایشان در نزدیکی دفن شده بودند.

علاوه‌بر سلاح‌ها و اسب‌های جنگی، باستان‌شناسان شواهدی روی استخوان‌های این دو مرد مشاهده کردند که نشان می‌داد این افراد احتمالا جنگجو بوده‌اند.

به گفته باستان‌شناسان، در این دو نفر زخم‌های ضربه سلاح سرد دیده می‌شود که هیچ نشانه‌ای از بهبود در آنها دیده نمی‌شد و این موضوع نشان می‌دهد آنها به‌سرعت و به شکلی خشونت‌بار جانشان را از دست داده‌اند.

 از سده پنجم، سکونتگاه‌ها و گورستان‌های ژرمنی اندکی که به قرن پنجم میلادی تعلق داشته باشند تاکنون کشف شده است و بر این اساس محوطه تازه‌کاوش‌شده اطلاعات مهمی درباره تحولات و آشفتگی‌های مرتبط با فروپاشی امپراتوری روم غربی و تأثیر این فروپاشی سیاسی بر جوامع حاشیه امپراتوری ارائه خواهد کرد.

برچسب ها: باستان‌شناسان ، گورستان ، فرانسه
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