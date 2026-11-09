تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز دوشنبه ـ ۱۸ آبان ماه ـ در این گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: شبکه نمایش در پی درگذشت کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینماد و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی، با پخش فیلم «با چشمان بسته ببین»، یاد و خاطره این هنرمند ماندگار را گرامی می‌دارد.

فیلم «با چشمان بسته ببین» به کارگردانی جواد مزد آبادی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی دوشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

داستان فیلم روز‌هایی از زندگی زوجی را به تصویر می‌کشد که از طریق یک آگهی، به شغلی پر سود دست می‌یابند و همین موضوع زمنیه ساز بروز مسائل بسیاری در زندگی آنها می‌شود.

فریبا نادری، حمید ابراهیمی، علیرضا اوسیوند، زنده یاد کوروش زارعی، حشمت آرمیده و ملیحه نیکجومند از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «مسیرمخفی» به کارگردانی الیستر گریرسون و نویسندگی آن جان گروین و اندرو وایت، دوشنبه ۱۸ آبان ماه از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«مسیر مخفی» که بر اساس داستانی نوشته اندرو وایت تهیه شده است، امشب ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم از داستانی واقعی الهام گرفته که برای اندرو وایت یکی از سناریونویس‌های این فیلم پیش آمد که طی آن ۱۳ غارنورد در استرالیا در غار‌های زیرآبی به خاطر اینکه توفان ورودی غار را بست گیر افتادند.

ریس ویکفیلد، ریچارد روکسبرگ، یوان گریفید، الیس پارکینسون و دنیل وایلی از بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

علاقمندان به فیلم‌های علمی ـ تخیلی می‌توانند امشب ساعت ۲۳ «مسیر مخفی» را در شبکه نمایش تماشا کنند.

مجموعه مستند «سرعت» به روند دستیابی انسان به سرعت‌های بالا و پیشرفت مرحله‌به‌مرحله در این مسیر می‌پردازد.

مجموعه مستند «سرعت» با نگاهی به تاریخچه پیشرفت انسان در دستیابی به سرعت‌های بالاتر، مراحل مختلف این مسیر و تلاش‌های انجام‌شده برای عبور از محدودیت‌های سرعت را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه مستند ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.

مستند «عجایب سیاره» با سفر به وحشی‌ترین زیستگاه‌های زمین، موجودات عجیب و غریب و سازگاری‌های ویژه آنها با محیط زندگی‌شان را به تصویر می‌کشد.

مستند «عجایب سیاره» مخاطبان را به نقاط مختلف و وحشی‌ترین زیستگاه‌های زمین می‌برد تا با گونه‌هایی شگفت‌انگیز و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آنها برای سازگاری با شرایط محیطی آشنا شوند.

این مستند امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.

حمید اسکندری، برگزیده دو دوره متوالی جشنواره «زیر چتر لبخند»، معتقد است این رویداد می‌تواند فرصتی برای کشف استعداد‌های تازه در عرصه طنز باشد؛ فرصتی که به علاقه‌مندان امکان می‌دهد توانایی‌های خود را محک بزنند و از تجربه‌های فردی به مسیر‌های تازه هنری برسند.

جشنواره «زیر چتر لبخند» با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های مردمی در حوزه طنز، زمینه‌ای برای حضور علاقه‌مندان و ارائه آثار خلاقانه فراهم کرده است؛ رویدادی که برای برخی شرکت‌کنندگان، فراتر از یک رقابت و فرصتی برای کشف ظرفیت‌های تازه هنری بوده است.

حمید اسکندری، کارشناس بهداشت و از برگزیدگان بخش مردمی این جشنواره، یکی از افرادی است که حضور در این رویداد مسیر تازه‌ای در فعالیت هنری‌اش گشوده است. او که از کودکی با مجلات «گل‌آقا» و برنامه رادیویی «صبح جمعه با شما» به دنیای طنز علاقه‌مند شده، حدود ۱۰ سال است که به‌صورت جدی در جلسات طنزنویسی شرکت می‌کند و ابوالفضل زرویی نصرآباد، اسماعیل امینی، یوسفعلی میرشکاک و ناصر فیض از جمله استادان او بوده‌اند.

اسکندری درباره آغاز فعالیت حرفه‌ای خود در این حوزه می‌گوید: نخستین جایزه کشوری‌ام را سال ۱۳۹۶ در بخش نثر طنز جشنواره وزارت بهداشت دریافت کردم و همین موفقیت انگیزه‌ای شد تا مسیر طنزنویسی را جدی‌تر ادامه دهم. پیش از حضور در جشنواره «زیر چتر لبخند» نیز در چندین رویداد کشوری برگزیده شده بودم، اما شرکت در این جشنواره تجربه متفاوتی برایم رقم زد.

او که در سومین و چهارمین دوره جشنواره «زیر چتر لبخند» به‌صورت متوالی جایزه بهترین نمایش طنز رادیویی بخش مردمی را کسب کرده است، درباره اثر خود در دوره چهارم توضیح می‌دهد: نمایش «پطروس» را بر اساس متنی که خودم نوشته بودم، به همراه همسرم اجرا و تولید کردیم. این اثر با رویکردی انتقادی، موضوع بیت‌المال و عملکرد مسئولان را دستمایه طنز قرار می‌داد.

این برگزیده جشنواره، یکی از ویژگی‌های مثبت داوری آثار را توجه به محتوای اثر در کنار جنبه سرگرم‌کننده آن می‌داند و معتقد است طنز نباید صرفاً به خنداندن لحظه‌ای مخاطب محدود شود، بلکه باید حرفی برای گفتن داشته باشد و او را به تأمل وادارد.

اسکندری با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از استعداد‌های شناسایی‌شده در جشنواره‌ها می‌گوید: اگر جشنواره‌ای بتواند استعداد‌ها را کشف کند و پس از معرفی برگزیدگان نیز زمینه فعالیت و همکاری آنها را فراهم آورد، کار بزرگی انجام داده است. اهمیت یک رویداد استعدادیابی تنها به برگزاری مسابقه و اهدای جایزه نیست، بلکه باید برای ادامه مسیر هنری شرکت‌کنندگان نیز فرصت ایجاد کند.

او حضور در «زیر چتر لبخند» را تجربه‌ای تأثیرگذار در شناخت توانایی‌های خود می‌داند و می‌افزاید: پیش از این بیشتر در زمینه نثر و داستان طنز می‌نوشتم و هیچ‌گاه به تولید نمایش فکر نکرده بودم. شرکت در جشنواره باعث شد توانایی خودم را در این زمینه هم محک بزنم. همچنان امیدوارم فرصتی فراهم شود تا در رادیو و در کنار استادانی که سال‌ها با شنیدن آثارشان خاطره ساخته‌ام، فعالیت کنم.

این هنرمند مردمی در پایان، خطاب به علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره «زیر چتر لبخند»، به توصیه‌ای از ابوالفضل زرویی نصرآباد اشاره می‌کند: «طنز عبارت است از بیان واقعیت‌های تلخ به زبان شیرین، کنایی، نشاط‌آور و منصفانه.»

او همچنین به شرکت‌کنندگان توصیه می‌کند در انتخاب متن و سوژه اثر دقت و وسواس داشته باشند، اما نگران کمبود امکانات فنی و تجهیزات تولید نباشند؛ چراکه ایده خلاقانه و محتوای مناسب، مهم‌تر از برخورداری از امکانات حرفه‌ای است.

به گفته او، علاقه‌مندان به بخش‌های مکتوب نیز می‌توانند بدون نیاز به تجهیزات خاص، آثار خود را به جشنواره ارائه کنند.

روایت اسکندری یادآور این نکته است که برای ورود به دنیای طنز، بیش از هر چیز باید ایده‌ای برای گفتن و جسارتی برای ارائه آن داشت؛ فرصتی که جشنواره «زیر چتر لبخند» پیش روی علاقه‌مندان قرار داده است.

مسعود کاویانی، رئیس شورای تخصصی معارف معاونت صدا، با ارائه نقشه راه جدید برنامه‌سازی برای مناسبت‌های بزرگ مذهبی، بر ضرورت بازتعریف محتوای رادیویی در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی با هدف پیوند دادن سیره مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) با نیاز‌های روز جامعه، بر تغییر قالب‌های تولید و تمرکز بر مسائل ملموس اجتماعی و خانوادگی تأکید نمود.

کاویانی در تبیین رویکرد جدید معاونت صدا، تصریح کرد که برنامه‌سازی برای ایام فاطمیه نباید صرفاً به بازنمایی آیین‌های سوگواری محدود شود. وی تأکید کرد که هدف اصلی، ارائه الگوی زندگی معصومیه در قالب‌هایی است که با نیاز‌های معاصر همخوانی داشته باشد. از این رو، محور‌هایی نظیر صداقت، حق‌طلبی، مسئولیت‌پذیری و بصیرت، به عنوان ارکان اصلی محتوا در برنامه‌های شبکه‌های رادیویی قرار خواهند گرفت.

رئیس شورای تخصصی معارف با اشاره به اهمیت مخاطب‌شناسی، بر ضرورت تغییر زبان رسانه‌ای برای تعامل با نوجوانان و جوانان تأکید کرد. وی اظهار کرد: «برای برقراری ارتباط مؤثر با این نسل، باید از کلیشه‌های بیان‌کردنی پرهیز و به سمت قالب‌های پویا همچون روایت، مستند، نمایش و گفت‌و‌گو‌های تعاملی حرکت کرد.»

وی افزود که شناخت دقیق پرسش‌ها و نیاز‌های جوانان، پیش‌شرط اصلی در تولید محتوای هدفمند است.

در دستورالعمل جدید معاونت صدا، محور «خانواده و مادری» در پرتو الگوی فاطمی، جایگاه ویژه‌ای دارد. کاویانی با اشاره به ضرورت تقویت پیوند‌های عاطفی، بر موضوعاتی نظیر تربیت اخلاقی فرزندان، همدلی میان زوجین و نقش تربیتی مادری به عنوان از ضرورت‌های محتوایی در برنامه‌های رادیویی تأکید کرد.

کاویانی در ادامه، بر پیوند میان مفاهیم اعتقادی و کنشگری اجتماعی تأکید کرد و افزود که برنامه‌های رادیویی باید بتوانند مفاهیمی، چون ولایت‌مداری را در قالب مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع از حق، به مخاطب ارائه دهند. وی همچنین بر ضرورت رعایت امانت‌داری در روایت‌های تاریخی و استفاده از منابع معتبر علمی و مذهبی به عنوان ضامن اعتبار محتوا تأکید نمود.

در راستای اجرای این استراتژی، شبکه‌های مختلف زیرمجموعه معاونت صدا، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را در ایام مذکور ارائه خواهند کرد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «عطر یاس، شمیم نرجس» در رادیو معارف، «خانه دوست اینجاست» در رادیو ایران، «ام ابیها» در رادیو نمایش، «مادر مهربان» در رادیو قرآن و مجموعه‌های متنوع در رادیو آوا، صبا و گفت‌و‌گو اشاره کرد که هر یک با تمرکز بر محور‌های تخصصی، این مناسبت را پوشش خواهند داد.