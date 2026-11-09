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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹
ورزش » ساير
پا به سن گذاشته‌ها فعلا نیستند؛

چراغ سبز تیم ملی برای حرکت به سمت جوانگرایی؛ آیا قلعه‌نویی پشیمان شد؟

تیم ملی فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و عراق در شرایطی اعلام شده که میانگین سنی بازیکنان دعوت‌شده به این اردو به ۲۵ سال و نیم رسیده است.

جوان آنلاین: فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی فلسطین و عراق شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان از سوی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، اعلام شد؛ فهرستی که در مقایسه با اردوهای گذشته با تغییرات قابل توجهی همراه است.

به گزارش مهر، هر چند میانگین سنی تیم ملی بازهم برای جوانگرایی بالاست و نمی شود خیلی نام آن را تحول گذاشت، اما همین که امیر قلعه نویی از مواضع اشتباه چند سال گذشته اش کوتاه آمده، می تواند این امیدواری را ایجاد کند که مسیر حرکت به سمت جوانگرایی ادامه پیدا کند.

در این فهرست نام بازیکنان باتجربه‌ای همچون مهدی طارمی، سید حسین حسینی، علیرضا جهانبخش، شجاع خلیل‌زاده، علی علیپور، علیرضا بیرانوند و روزبه چشمی به چشم نمی‌خورد و در مقابل، بازیکنان جوان‌تری از جمله ادیب زارعی، امیرحسین فارسی و افشین صادقی برای نخستین بار یا پس از مدتی به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال به شرح زیر است:

پیام نیازمند (۳۱ سال)، حبیب فرعباسی (۲۹ سال)، محمد خلیفه (۲۲ سال)، ادیب زارعی (۲۳ سال)، علی نعمتی (۳۰ سال)، محمدمهدی زارع (۲۳ سال)، عارف آقاسی (۲۹ سال)، محمد قربانی (۲۵ سال)، سامان فلاح (۲۵ سال)، امین حزباوی (۲۳ سال)، ابوالفضل رزاق‌پور (۲۹ سال)، حسین گودرزی (۲۵ سال)، جعفر سلمانی (۲۹ سال)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۲۰ سال)، امید نورافکن (۲۹ سال)، جواد حسین‌نژاد (۲۳ سال)، سعید عزت‌اللهی (۳۰ سال)، اسماعیل قلی‌زاده (۲۰ سال)، صالح حردانی (۲۷ سال)، مهدی لیموچی (۲۶ سال)، افشین صادقی (۲۱ سال)، امیرحسین فارسی (۱۹ سال)، سردار آزمون (۳۱ سال)، دنیس اکرت (۲۹ سال)، کسری طاهری (۲۰ سال)، محمد محبی (۲۷ سال)، امیرحسین حسین‌زاده (۲۶ سال)، آریا یوسفی (۲۴ سال) و محمدمهدی محبی (۲۶ سال)

میانگین سنی بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی فوتبال ایران حدود ۲۵ سال و نیم است؛ میانگینی که می‌توان آن را قابل قبول ارزیابی کرد. در فهرست جدید امیر قلعه‌نویی، علاوه بر بازیکنان باتجربه، چهره‌های تازه‌ای نیز به چشم می‌خورند که از جمله آن‌ها می‌توان به جعفر سلمانی هافبک ایرانی تیم الطلبه عراق، اشاره کرد.

در این فهرست، سردار آزمون و پیام نیازمند با ۳۱ سال سن، مسن‌ترین بازیکنان هستند و امیرحسین فارسی نیز با ۱۹ سال سن، جوان‌ترین بازیکن دعوت‌شده به تیم ملی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای شنبه ۲۳ و سه شنبه ۲۶ آبان به ترتیب رو در روی تیم های ملی فوتبال فلسطین و عراق قرار می گیرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه نویی ، جوان گرایی
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