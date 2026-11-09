برد ارزشمند بارسلونا در مادرید/ «فرمین» نسخه سیمئونه را پیچید

آبی‌واناری‌ها در مادرید از سد اتلتیکومادرید گذشتند و گام بلندی به سوی قهرمانی نیم‌فصل لالیگا برداشتند.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال اتلتیکومادرید و بارسلونا یکشنبه شب در مهم‌ترین دیدار از هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا و در ورزشگاه واندا متروپولیتانوی مادرید به مصاف هم رفتند که بارسا با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یافت.

جولیانو سیمئونه در دقیقه ۱۰ برای شاگردان دیگو سیمئونه گلزنی کرد. روخی بلانکو تنها ۳۵ دقیقه از میهمان خود پیش بود و بازی در دقیقه ۴۵ با گلزنی فرمین لوپس به تساوی کشیده شد. لوپس مجدداً در دقیقه ۶۶ گل دوم را برای بارسلونا به ثمر رساند و بلوگرانا با حفظ این گل، توانستند پیروزی ارزشمندی در پایتخت به دست بیاورند.

بارسلونا به لطف این برد ۳۳ امتیازی شد و صدر جدول لالیگا را مقتدرانه حفظ کرد. اتلتیکومادرید که با برد شنبه شب رئال مادرید به رتبه دوم سقوط کرده بود، نتوانست جایگاه دوم جدول را پس بگیرد و با ۲۸ امتیاز در رده سوم باقی ماند. رئال مادرید هم با ۳۰ امتیاز، جایگاه دوم را در اختیار دارد و بعد از تعطیلات لالیگا برای تصاحب صدر جدول می‌جنگد.

تیم هانسی فلیک در شرایطی این برد خارج از خانه را کسب کرد که بیشتر از دو برابر میزبان به سمت دروازه حریف خود شوتزنی کرد و در آمارهایی چون مالکیت توپ و پاس هم سرتر از اتلتیکو بود.