کد خبر: 1389376
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: «کوروش زارعی» هنر را عرصه ای برای بازتاب هویت فرهنگی می‌دانست

س رییس مجلس بیان کرد: کوروش زارعی هنر را نه صرفاً عرصه‌ای برای بروز استعداد و خلاقیت فردی، بلکه میدانی برای بیان اندیشه، بازتاب هویت فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی و اعتقادی می‌دانست.

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت کوروش زارعی هنرمند تئاتر تاکید کرد: زارعی از هنرمندانی بود که هنر را نه صرفاً عرصه‌ای برای بروز استعداد و خلاقیت فردی، بلکه میدانی برای بیان اندیشه، بازتاب هویت فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی و اعتقادی می‌دانست.

مشروح پیام محمدباقر قالیباف به این شرح است:

درگذشت هنرمند توانمند و اثرگذار عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون مرحوم کوروش زارعی، ضایعه‌ای تأسف‌بار برای فرهنگ و هنر ایران و به‌ویژه خانواده بزرگ هنرهای نمایشی است.

زنده‌یاد کوروش زارعی از هنرمندانی بود که هنر را نه صرفاً عرصه‌ای برای بروز استعداد و خلاقیت فردی، بلکه میدانی برای بیان اندیشه، بازتاب هویت فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی و اعتقادی می‌دانست. او با دانش، تخصص و تجربه‌ای که در سال‌های متمادی فعالیت هنری اندوخت، هم در مقام بازیگر و کارگردان و هم در جایگاه مدیریت و حمایت از جریان تئاتر کشور، منشأ خدمات ارزشمندی شد. ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» و حضور در اثری که مخاطبان گسترده‌ای در ایران و جهان اسلام داشت، جلوه‌ای از توانمندی هنری او را به مخاطبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی معرفی کرد، هرچند کارنامه حرفه‌ای‌اش بسیار فراتر از این نقش و مشتمل بر سال‌ها حضور خلاقانه و مسئولانه در صحنه تئاتر بود.

بی‌تردید آنچه از این هنرمند متعهد به یادگار می‌ماند، تنها مجموعه‌ای از نقش‌ها و آثار نمایشی نیست، بلکه بخشی از میراث او در تلاش برای اعتلای تئاتر دینی و مردمی، حمایت از استعدادهای جوان و پیوند هنر نمایش با فرهنگ و باورهای این سرزمین تداوم خواهد یافت. نام و آثار او در حافظه هنر ایران و خاطره هنرمندان و مخاطبانی که با هنرش زندگی کرده‌اند، باقی خواهد ماند.

اینجانب درگذشت این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، همکاران و شاگردانش و جامعه هنری کشور به ویژه حوزه هنری انقلاب اسلامی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: قالیباف ، کوروش زارعی ، سینما
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