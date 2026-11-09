رئیس‌جمهور آمریکا از تأثیر سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت خود بر نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره و نارضایتی گسترده رای‌دهندگان نسبت به رژیم اسرائیل سخن گفت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس، ضمن تحلیل دلایل شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره، تصریح کرد که جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین از جمله عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است.

وی با اشاره به وضعیت رژیم اسرائیل نیز گفت: «به‌ طور باورنکردنی، نارضایتی بسیار شدیدی نسبت به اسرائیل در میان رای‌دهندگان وجود دارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه، با دفاع از اقدامات نظامی خود در دوره ریاست‌جمهوری، گفت که با استفاده از بمب‌افکن‌های «بی-۲»، زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است.

وی با این ادعا که اقدامات نظامی علیه ایران از نظر تاریخی تصمیم درستی بوده، گفت: «اگر ایران در دوره ریاست‌جمهوری من سلاح هسته‌ای داشت، بسیار بیشتر از اکنون مورد سرزنش قرار می‌گرفتم.»

ترامپ همچنین با اشاره به نقش متحدان آمریکا در منطقه، مدعی شد که بدون حمایت ایالات متحده، رژیم اسرائیل و سایر متحدان در منطقه قادر به بقا نبودند و افزود: «کشورهایی که از آن‌ها حمایت کرده‌ایم، باید تمام هزینه‌های تحمیل‌شده به آمریکا در جریان جنگ را بازپرداخت کنند.»

در بخش دیگری از این گفتگو، ترامپ در پاسخ به احتمال تداوم تنش‌ها، ضمن تأکید بر رویکرد سخت‌گیرانه خود، اعلام کرد که در صورت لزوم، مجدداً حملات نظامی علیه ایران را انجام خواهد داد.

وی همچنین در مورد سیاست‌های مهاجرتی خود نیز با اعتراف به شدت بودن اقدامات اخراج مهاجران، وعده داد که پیش از پایان دوره خود، صدور عفوهای گسترده‌ را در دستور کار قرار دهد.