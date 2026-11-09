حملات تلافی‌جویانه ارتش یمن به دفاتر آرامکو در مرکز مالی ریاض، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به عربستان را با تهدیدی تازه مواجه کرده است.

جوان آنلاین: شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد حملات ارتش یمن به دفاتر شرکت آرامکو در مرکز مالی ریاض، چالش تازه‌ای را پیش روی عربستان سعودی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی قرار داده است.

بلومبرگ با اشاره به پیامدهای اقتصادی و امنیتی حملات اخیر یمن اعلام کرد، آسیب به دفاتر آرامکو در قلب مالی ریاض، تلاش‌های عربستان برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

این رسانه با اشاره به پیامدهای ناشی از تنش‌های امنیتی، از تأخیر یا لغو برخی رویدادهای بزرگ اقتصادی و ورزشی در عربستان خبر داده که قرار بود نقش مهمی در درآمدزایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند.

بلومبرگ همچنین وضعیت اقتصادی عربستان را تحت فشار عواملی همچون انقباض اقتصادی، افزایش کسری بودجه و عملکرد ضعیف بازار سهام ارزیابی کرده و افزایش حملات ارتش یمن را عاملی برای تشدید چالش‌های اقتصادی این کشور دانسته است.

عربستان سعودی طی سال‌های اخیر در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تبدیل این کشور به قطب اقتصادی و تجاری منطقه آغاز کرده است. با این حال، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز تجاری، می‌تواند تحقق اهداف این برنامه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را با موانع جدی مواجه کند.