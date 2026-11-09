تأکید هلند بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی 

وزیر امور خارجه هلند، بر تعهد دولت این کشور برای تحقق تشکیل یک کشور مستقل، دموکراتیک و قابل زندگی برای فلسطینی‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: در پی راهپیمایی بزرگ و حضور صدها هزار نفر از مردم هلند در حمایت از فلسطین، «تام برندسن» در پیامی، با اشاره به تظاهرات گسترده روز یکشنبه در شهر آمستردام، از نگرانی شدید مردم هلند از اوضاع سرزمین‌های اشغالی در نتیجه سیاست های ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین خبر داد.

وی اظهار داشت که احساس ناتوانی و نگرانیِ مردم در قبال وضعیت موجود در فلسطین، کاملاً قابل درک است.

وزیر خارجه هلند در ادامه گفت که این کشور در کنار شرکای اروپایی و بین‌المللی خود، تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه، بهبود شرایط انسانی در غزه و تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را ادامه خواهد داد.

روز یکشنبه، بیش از ۲۵۰ هزار نفر در پایتخت هلند طی راهپیمایی همبستگی با غزه، ضمن حمایت از فلسطین، خواستار توقف تسلیحات رژیم صهیونیستی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این رژیم شدند.