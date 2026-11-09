کد خبر: 1389366
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

آمادگی دانشجویان آلمان برای برگزاری اعتصاب سراسری در ۲۰ نوامبر

آلمان یک تشکل تازه‌تأسیس دانشجویی در آلمان از تدارک برای پیوستن به موج اعتراضات جوانان در اروپا خبر داد.

جوان آنلاین: تشکل دانشجویی تازه‌تأسیس آلمان با عنوان «نسل زد تصمیم می‌گیرد! دانشجویان» از برنامه خود برای مشارکت در اعتراضات جوانان در اروپا و سازمان‌دهی اعتصاب دانشگاهی در روز ۲۰ نوامبر خبر داد.

بر اساس اعلام نمایندگان این تشکل، تصمیم نهایی درباره برگزاری اعتصاب قرار است از طریق رأی‌گیری در مجامع دانشجویی دانشگاه‌های آلمان و در آستانه این تاریخ مشخص شود.

هدف اعلام‌شده برگزارکنندگان، توقف کامل روند آموزشی در دانشگاه‌ها و تبدیل اعتراضات دانشجویی به کارزاری سراسری است؛ کارزاری که به گفته آنها نباید به چند تجمع محدود در شهرهای مختلف خلاصه شود، بلکه باید فشار گسترده‌ای بر دولت آلمان وارد کند.

بیش از ۹۰ فعال دانشجویی به نمایندگی از دانشجویان ۳۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در نشست تأسیسی این تشکل حضور داشتند.

افزایش بودجه آموزش، ممنوعیت قراردادهای کوتاه‌مدت با معلمان، وضع مالیات بر ثروت و دارایی‌های کلان، پایان دادن به مطالعات نظامی در دانشگاه‌ها و استعفای «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، از جمله مطالبات اعلام‌شده این جنبش است.

این اعتصاب در شرایطی برنامه‌ریزی می‌شود که اعتراضات نسل جوان در ماه‌های اخیر در چند کشور اروپایی، از جمله فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال، با محوریت مطالبات اقتصادی، آموزشی و اجتماعی گسترش یافته است.

برچسب ها: آلمان ، ارتش آلمان ، اروپا
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