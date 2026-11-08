کد خبر: 1389358
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۵
جامعه » اخبار كلی

‌بخشش قاتل پس از ۳ بار پای چوبه دار رفتن 

آرمین بینا

 جوان آنلاین: مرد جوانی که در جریان درگیری بر سر مسدود شدن مسیر عبور، راننده خاور شهرداری را با ضربه چاقو به قتل رسانده و سه بار پای چوبه دار رفته بود، در آستانه اجرای چهارمین حکم قصاص با گذشت اولیای‌دم بخشیده شد و از مجازات مرگ نجات یافت. 
دوازدهم آذرماه سال ۱۴۰۱، گزارش یک درگیری مرگبار در ابتدای خیابان پاسداران به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد راننده جوان یک خودروی خاور شهرداری به همراه همکارش مشغول جمع‌آوری زباله و نظافت معبر بود که با راننده یک دستگاه خودروی سراتو بر سر مسدود شدن مسیر عبور درگیر شد. در جریان این مشاجره، راننده سراتو با چاقو ضربه‌ای به گردن راننده خاور وارد کرد و از محل گریخت. مرد جوان که متولد سال ۱۳۷۳ بود، به بیمارستان منتقل شد، اما به‌رغم تلاش کادر درمان جان باخت. 


 شناسایی و دستگیری قاتل 
با مرگ راننده خاور، پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. تحقیقات تخصصی سرانجام به شناسایی متهم جوانی متولد سال ۱۳۷۰ منجر و او بازداشت شد. 
متهم پس از دستگیری درباره انگیزه و چگونگی درگیری گفت: «آن شب مشروب خورده‌بودم و پشت فرمان خودروی خودم رانندگی می‌کردم که با یک خودروی پراید تصادف کردم. از ترس فرار کردم و وارد خیابانی یک‌طرفه شدم. مقتول که راننده کامیون بود، ناگهان از مسیر مخالف وارد همان خیابان شد و خلاف جهت حرکت می‌کرد.»
«وقتی به او رسیدم، با دست اشاره کردم دنده عقب برود تا بتوانم عبور کنم، اما به حرفم توجهی نکرد. بین ما مشاجره شد، ولی مردم دخالت کردند و ما را از هم جدا کردند. دقایقی بعد در خیابان دیگری دوباره با هم روبه‌رو شدیم. این بار او با چوب به من حمله کرد و من هم با چاقو ضربه‌ای به او زدم.»


 ۳ بار پای چوبه دار، ۳ بار مهلت 
متهم پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و حکم صادرشده پس از طی مراحل قانونی به تأیید رسید. او در ادامه سه بار برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، اما هر بار اولیای‌دم به او مهلت دادند. 
در حالی که مقدمات اجرای حکم برای چهارمین بار فراهم می‌شد، تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده مقتول به نتیجه رسید و اولیای‌دم از حق قصاص خود گذشتند. 
 بازگشت قاتل به زندگی 
قاضی امین کرمانی‌نژاد، سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، با اعلام این خبر گفت: «این پرونده با تلاش قاضی داستانی، دادیار اجرای احکام، و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش به نتیجه رسید و در نهایت اولیای دم با بخشش متهم، از حق قصاص خود گذشتند.» به این ترتیب، مرد جوان که سه بار تا پای چوبه دار رفته‌بود، از مجازات قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد. او به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاتل ، مجرم ، پلیس
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