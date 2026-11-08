کد خبر: 1389356
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۵
ورزش » ساير
شکست سیتی  کام آرسنال را شیرین‌تر کرد

توپچی‌ها دست‌نیافتنی‌تر از قبل

ی شکست دوباره منچسترسیتی، شیرینی پیروزی خفیف توپچی‌ها مقابل هال‌سیتی را دوچندان کرد. 
شیوا نوروزی

شکست دوباره منچسترسیتی، شیرینی پیروزی خفیف توپچی‌ها مقابل هال‌سیتی را دوچندان کرد. 
آرسنال در هفته دهم به درخشش در لیگ برتر ادامه داد و اگرچه تنها با یک گل و به سختی توانست میهمانش را مغلوب کند، اما شاگردان آرتتا اختلاف امتیازشان با سیتیزن‌ها را به شش امتیاز رساندند. 
تیم لندنی همچنان به تاخت و تازش ادامه می‌دهد و تحت هر شرایطی برای بردن تا لحظه آخر تلاش می‌کند. تثبیت صدرنشینی برای آرسنال اهمیت زیادی داشت، به همین خاطر آرتتا به شاگردانش هشدار داده بود هال‌سیتی پایین‌جدولی را دست‌کم نگیرند. همین‌طور هم شد؛ تیمی که آخرین پیروزی‌اش را در هفته دوم لیگ تجربه کرده بود برای نباختن به آرسنال هر کاری کرد. 
توپچی‌ها برای زدن گل برتری تا دقیقه ۷۲ هواداران خود را منتظر گذاشتند. مارتین اودگارد تک‌گل آرسنال را زد و صدرنشین لیگ پیروزی‌اش را مدیون گلزنی کاپیتان خود است. در شبی که ناکامی‌های منچسترسیتی تداوم داشت و ناتینگهام‌فارست توانست باخت ۳ بر یک را به تیم مارسکا تحمیل کند، برد اقتصادی توپچی‌ها این تیم را با ۲۷ امتیاز در صدر جدول نگه داشت تا بحران سیتیزن‌های ۲۱ امتیازی بیش از پیش تشدید شود. 
البته انتقاد‌هایی هم از عملکرد بازیکنان آرسنال شد و بسیاری از کم بودن موقعیت‌های گل این تیم انتقاد کردند. با این حال سرمربی اسپانیایی انتقاد‌ها را قبول نداشت و در عوض از بازیکنانش و تلاش‌شان برای پیروزی تشکر کرد: «فکر می‌کنم تیم برتر زمین بودیم. به اندازه کافی موقعیت و فرصت داشتیم تا اختلاف گل بیشتری ایجاد کنیم. اما در استفاده از این فرصت‌ها به اندازه کافی کارآمد نبودیم. بنابراین مجبور شدیم با خلق موقعیت‌های بیشتر، بار‌ها و بار‌ها در اطراف محوطه جریمه حریف فشار بیاوریم و به حملاتمان ادامه دهیم تا در نهایت بتوانیم خط دفاعی آنها را بشکنیم. دقیقاً به همین شکل بود که بازی را بردیم. شیوه گلزنی مارتین شاید زیباترین شکل ممکن نباشد، اما مؤثرترین راه است؛ یک‌ضربه ساده و سپس دنبال کردن توپ و ادامه حرکت. همین برای پیروزی تیم کافی بود.»
میکل آرتتا در صحبت‌هایش به فشردگی مسابقات هم اشاره کرد: «فکر می‌کنم باید از بازیکنان و تمام اعضای کادرفنی که پشت صحنه تلاش می‌کنند، به خاطر زحماتشان قدردانی کنم، چون این دوره واقعاً بسیار پرفشار بوده است. با توجه به تمام سفر‌هایی که داریم، زمان بسیار کمی برای ریکاوری بین مسابقات در اختیارمان است. با وجود این شرایط، ذهنیت و کیفیت تیم به شکلی فوق‌العاده خودش را نشان داده است. به همین دلیل، در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، مسابقات ، فوتبال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

زهرمار

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

ما و کنگره دموکرات

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار