شکست دوباره منچسترسیتی، شیرینی پیروزی خفیف توپچی‌ها مقابل هال‌سیتی را دوچندان کرد.

آرسنال در هفته دهم به درخشش در لیگ برتر ادامه داد و اگرچه تنها با یک گل و به سختی توانست میهمانش را مغلوب کند، اما شاگردان آرتتا اختلاف امتیازشان با سیتیزن‌ها را به شش امتیاز رساندند.

تیم لندنی همچنان به تاخت و تازش ادامه می‌دهد و تحت هر شرایطی برای بردن تا لحظه آخر تلاش می‌کند. تثبیت صدرنشینی برای آرسنال اهمیت زیادی داشت، به همین خاطر آرتتا به شاگردانش هشدار داده بود هال‌سیتی پایین‌جدولی را دست‌کم نگیرند. همین‌طور هم شد؛ تیمی که آخرین پیروزی‌اش را در هفته دوم لیگ تجربه کرده بود برای نباختن به آرسنال هر کاری کرد.

توپچی‌ها برای زدن گل برتری تا دقیقه ۷۲ هواداران خود را منتظر گذاشتند. مارتین اودگارد تک‌گل آرسنال را زد و صدرنشین لیگ پیروزی‌اش را مدیون گلزنی کاپیتان خود است. در شبی که ناکامی‌های منچسترسیتی تداوم داشت و ناتینگهام‌فارست توانست باخت ۳ بر یک را به تیم مارسکا تحمیل کند، برد اقتصادی توپچی‌ها این تیم را با ۲۷ امتیاز در صدر جدول نگه داشت تا بحران سیتیزن‌های ۲۱ امتیازی بیش از پیش تشدید شود.

البته انتقاد‌هایی هم از عملکرد بازیکنان آرسنال شد و بسیاری از کم بودن موقعیت‌های گل این تیم انتقاد کردند. با این حال سرمربی اسپانیایی انتقاد‌ها را قبول نداشت و در عوض از بازیکنانش و تلاش‌شان برای پیروزی تشکر کرد: «فکر می‌کنم تیم برتر زمین بودیم. به اندازه کافی موقعیت و فرصت داشتیم تا اختلاف گل بیشتری ایجاد کنیم. اما در استفاده از این فرصت‌ها به اندازه کافی کارآمد نبودیم. بنابراین مجبور شدیم با خلق موقعیت‌های بیشتر، بار‌ها و بار‌ها در اطراف محوطه جریمه حریف فشار بیاوریم و به حملاتمان ادامه دهیم تا در نهایت بتوانیم خط دفاعی آنها را بشکنیم. دقیقاً به همین شکل بود که بازی را بردیم. شیوه گلزنی مارتین شاید زیباترین شکل ممکن نباشد، اما مؤثرترین راه است؛ یک‌ضربه ساده و سپس دنبال کردن توپ و ادامه حرکت. همین برای پیروزی تیم کافی بود.»

میکل آرتتا در صحبت‌هایش به فشردگی مسابقات هم اشاره کرد: «فکر می‌کنم باید از بازیکنان و تمام اعضای کادرفنی که پشت صحنه تلاش می‌کنند، به خاطر زحماتشان قدردانی کنم، چون این دوره واقعاً بسیار پرفشار بوده است. با توجه به تمام سفر‌هایی که داریم، زمان بسیار کمی برای ریکاوری بین مسابقات در اختیارمان است. با وجود این شرایط، ذهنیت و کیفیت تیم به شکلی فوق‌العاده خودش را نشان داده است. به همین دلیل، در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم.»