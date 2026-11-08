آنجلوتی هم در برزیل موفق نبود!

جوان آنلاین: امیر قلعه‌نویی هنوز هم از صحبت جدی در خصوص جوانگرایی و تغییر نسل طفره می‌رود. صدالبته که می‌گوید سرعت جوانگرایی را بیشتر خواهیم کرد، اما پشت‌بند آن بلافاصله از مسائل و مشکلات تکراری می‌گوید و با مقایسه‌های مع‌الفارق، سعی دارد بهانه جور کند برای ناکامی‌های گذشته و تکرار آن در آینده. شاید به همین دلیل هم هست که این‌بار قبل از هر صحبتی، پای ناکامی آنجلوتی را به میان می‌کشد: «شرایط تیم ملی با تیم‌های باشگاهی تفاوت زیادی دارد. برای نمونه نگاه کنید آنجلوتی با آن همه افتخارات کسب‌کرده در تیم‌های باشگاهی، با تیم ملی برزیل نمی‌تواند نتیجه بگیرد. همین مسئله تفاوت کار در تیم‌های باشگاهی با ملی را به رخ می‌کشد.»

البته نمی‌توان تمام صحبت‌های سرمربی تیم ملی را رد کرد، خصوصاً وقتی در مورد تفاوت زمانی کار در تیم باشگاهی و ملی صحبت می‌کند: «شما وقتی سرمربی یک تیم باشگاهی هستید، ۲۰۰ جلسه فرصت دارید برای آنکه افکار تاکتیکی خود را به بازیکنان تفهیم و آن را پیاده کنید، اما در تیم ملی این فرصت را ندارید، خصوصاً در شرایط جنگی.»

قلعه‌نویی، اما هیچ اشاره‌ای به این مهم نمی‌کند که اگر یک مربی سکان هدایت تیم ملی کشورش یا هر کشور دیگری را به دست می‌گیرد، حتماً شرایط را هم سنجیده و بدون برنامه چنین تصمیمی را نگرفته که از فردای قبول پست از مشکلات بنالد. صدالبته درست است که وضعیت جنگی شرایط را دشوارتر می‌کند، اما زمان محدود برای مربی در تیم ملی در تمام دنیا برای تمام سرمربیان تقریباً به یک شکل است و به همان اندازه متفاوت با زمانی که سرمربیان تیم‌های باشگاهی دارند.

اما شاید مهم‌ترین قسمت صحبت‌های اخیر قلعه‌نویی، گله او از آخرین فیفادی باشد: «ژاپن برای برگزاری یک فیفادی، ۱۵، ۱۶ لژیونر خود را با یک پرواز به توکیو می‌رساند، اما بازیکن ما برای آمدن از عراق باید ۳۰ ساعت در پرواز باشد. شما همین فیفادی اخیر را نگاه کنید، از یک طرف لیگ و تمرینات باشگاهی تعطیل بود، از طرف دیگر لژیونر‌ها در شرایط مسابقه بودند و برخی بازیکنان ما در اختیار امیدها. به همین دلیل تمرینات خود را صرفاً با ۱۴، ۱۵ بازیکن دنبال می‌کردیم، به طوری که در نخستین بازی فیفادی بدون تمرین برابر ازبکستان وارد میدان شدیم.»

قلعه‌نویی در شرایطی از آخرین فیفادی گله می‌کند که سؤال برخی سرمربیان لیگ برتری از جمله مهدی رحمتی این بود که چه ضرورتی به برگزاری فیفادی است، وقتی شرایط به هیچ عنوان آماده و مهیا نیست!