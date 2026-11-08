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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
پایان طلایی ایران در وزنه‌برداری قهرمانی جهان

یوسفی رکورددار جدید فوق‌سنگین دنیا

س رکوردشکنی علیرضا یوسفی در دسته فوق‌سنگین رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ آخرین برگ حضور تیم ملی ایران در این مسابقات را طلایی کرد. 
فریدون حسن

جوان آنلاین:‌ تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب هشت مدال رنگارنگ و ایستادن روی سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی جهان در نینگبو چین به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. یک طلا، سه نقره و چهار برنز حاصل تلاش وزنه‌برداران ایران در نبرد با فولاد سرد بود، اما در میان تمام تلاش‌ها، رکوردشکنی و کسب مدال طلای دسته فوق‌سنگین توسط علیرضا یوسفی اتفاقی فوق‌العاده بود، چراکه بعد از سال‌ها عنوان نخست حرکت دوضرب این دسته به ایران برگشت و حالا می‌توان امیدوار بود که با تلاش ملی‌پوشان کشورمان، رکورد یک‌ضرب و مجموع هم به ایران برگردد. 

قهرمان طلایی وزنه‌برداری ایران بعد از شکستن رکورد حرکت دوضرب جهان دست‌کم گرفتن حرکت یک‌ضرب را علت اصلی ناکامی خود در این حرکت عنوان کرد. علیرضا یوسفی گفت: «در یک‌ضرب می‌توانستم بهتر باشم، اما دست‌کم گرفتم و شروع خوبی نداشتم، ولی خدا را شکر که خوب تمام شد تا شرمنده مردم و خانواده‌ام نشوم.»

یوسفی ادامه داد: «همین که دست خالی برنگشتم خدا را شکر می‌کنم، اما برای المپیک مسیر سختی را پیش‌رو داریم. باید در حرکت یک‌ضرب پیشرفت کنیم. امیدوارم که بتوانیم سهمیه را کسب کنیم و هر کسی لایق است راهی المپیک شود. باید تلاش کنیم تا در مسابقات بعدی ضعف‌ها را جبران کنیم.».

اما درخشش روز پایانی وزنه‌برداران ایران در حالی رقم خورد که مسابقات برای شاگردان بهداد سلیمی چندان خوب شروع نشد و تا آغاز مسابقات دسته ۹۵ کیلوگرم انتظار برای کسب مدال طول کشید. در دسته ۹۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور موفق شد سه مدال برنز جهان را به دست آورد. او با ثبت رکورد ۱۸۱ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۲۱۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۶ کیلوگرم، در هر سه بخش روی سکوی سوم ایستاد. 

دسته ۱۱۰ کیلوگرم نیز برای ایران با دو مدال نقره علیرضا نصیری همراه بود. نصیری با مجموع ۴۱۸ کیلوگرم نایب‌قهرمان جهان شد. او در یک‌ضرب با مهار ۱۸۵ کیلوگرم در رتبه ششم قرار گرفت، اما در دوضرب با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید. 

اوج کار کاروان ایران، اما در آخرین روز مسابقات و در رقابت فوق‌سنگین‌ها رقم خورد، جایی که علیرضا یوسفی و علی داودی رقابت نزدیک و نفس‌گیری با رقبای جهانی خود داشتند. یوسفی در یک‌ضرب پس از مهار وزنه‌های ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی، با ثبت این رکورد در جایگاه چهارم قرار گرفت. در حالی که داودی با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرم موفق شد مدال برنز این حرکت را به خود اختصاص دهد. 

با شروع حرکات دوضرب، اما ورق برگشت. یوسفی در دوضرب ابتدا وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد، در تلاش دوم از مهار ۲۵۸ کیلوگرم بازماند، اما در آخرین حرکت وزنه تاریخی ۲۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد، وزنه‌ای که دو کیلوگرم بیشتر از رکورد قبلی جهان بود و مدال طلای دوضرب را برای او به همراه داشت. داودی، اما ابتدا ۲۴۶ کیلوگرم را ثبت کرد، اما در دو تلاش بعدی برای مهار ۲۶۱ کیلوگرم ناکام ماند و با مجموع ۴۵۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت. 

یوسفی با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم، مدال نقره مجموع را نیز کسب کرد و بالاتر از وارازدات لالایان، قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک پاریس قرار گرفت. طلای مجموع به علی عمار ربیعاوی از عراق رسید که با رکورد ۴۶۶ کیلوگرم قهرمان شد. لالایان نیز با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید. 

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پایان رقابت‌ها با ۴۲۵ امتیاز، در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی قهرمانی جهان قرار گرفت. کره‌شمالی با ۵۳۳ امتیاز اول شد. چین میزبان رقابت‌ها با ۵۲۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و کره‌جنوبی با ۳۷۰ امتیاز بعد از ایران عنوان چهارم را به دست آورد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، وزنه برداری ، مسابقات
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