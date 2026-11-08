کد خبر: 1389351
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
دنیا حیدری

نتیجه مماشات با بی‌اخلاقی‌ها در فوتبال

s شجاع خلیل‌زاده، عارف حاجی‌عیدی و حالا هم یاسر آسانی. سه بازیکن، سه اتفاق، سه بازی و یک رفتار شرم‌آور و مشترک که نتیجه مماشات در فوتبال  ایران است. 

شجاع خلیل‌زاده، عارف حاجی‌عیدی و حالا هم یاسر آسانی. سه بازیکن، سه اتفاق، سه بازی و یک رفتار شرم‌آور و مشترک که نتیجه مماشات در فوتبال  ایران است. 
حرکت یاسر آسانی در دقایق پایانی دیدار استقلال با همنام خوزستانی جای دفاع ندارد، اما عجیب هم نیست تکرار این رفتار‌های خجالت‌آور وقتی هیچ برخورد جدی و سفت و سختی با چنین حرکات زشتی در فوتبال ایران نمی‌شود. 
فوتبال میدان رقابت است و طبیعی است که در این رقابت بازیکنان تحت فشار و حساسیت بازی‌ها قرار گیرند، اما قرار نیست هر رفتار نامتعارف و شرم‌آوری را به پای حساسیت بازی و فشار ناشی از آن بگذاریم، چراکه در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند  نمی‌شود!
مسئله این نیست که چه بازیکنی از کدام تیم مرتکب چنین رفتار شرم‌آوری شده است. مسئله این است که چرا هنوز بازیکنان تصور می‌کنند می‌توانند هر رفتاری انجام دهند و خود را پشت فشار بازی، تحریک تماشاگران، اعتراض به اشتباهات داوری و مسائل از این دست پنهان کنند! بی‌تردید بازیکنی که پیراهن یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال ایران را به تن می‌کند، خوب می‌داند با چه فشاری مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به بهانه فشار داور و حساسیت بازی هر رفتار شرم‌آوری از خود بروز دهد، چراکه فوتبال زمین مسابقه است، نه صحنه اجرای رفتار‌های شرم‌آور  و ناشایست. 
شاید بد نباشد کمی به عقب برگردیم و از خود بپرسیم چرا کار فوتبال ایران به اینجا کشید که باید هرازچندگاهی شاهد تکرار چنین صحنه‌هایی باشد، زیرا مسئله نه صرفاً رفتار شرم‌آور آسانی که ریشه‌یابی دلیل تکرار مکرر این بی‌اخلاقی‌هاست. 
شاید اگر فروردین ۱۴۰۴ با شجاع خلیل‌زاده که در دیدار چادرملو- تراکتور واکنشی شرم‌آور به تماشاگران داشت برخورد می‌شد، دو سال بعد، حاجی‌عیدی همان حرکت را در مصاف استقلال-سپاهان (فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵) و عصر شنبه (آبان ۱۴۰۵) یاسر آسانی در واکنش به داور دیدار استقلال- استقلال خوزستان تکرار نمی‌کردند. متأسفانه، اما فوتبال ایران ظاهراً در برخورد با رفتار‌های غیراخلاقی و شرم‌آور بازیکنان به واکنش‌های مقطعی عادت کرده تا برخورد‌های بازدارنده‌ای که درس عبرت شود برای سایرین. یک روز شجاع خلیل‌زاده، روز دیگر عارف حاجی‌عیدی و حالا هم یاسر آسانی. هرچند که اگر خوب نگاه کنیم به موارد مشابه زیادی برخورد خواهیم کرد. از شادی‌های گل نامتعارف (محمد نصرتی و شیث رضایی در دیدار پرسپولیس- داماش، مهر ۱۳۹۰) تا واکنش مسئولان یک تیم به یک بازیکن (خداداد عزیزی خطاب به امید عالیشاه در دیدار تراکتور- چادرملو) که گاهی حاشا و گاهی توجیه می‌شوند. اینجاست که باید پرسید چرا از همان ابتدا برخوردی جدی و قاطع صورت نگرفته تا هر روز شاهد یک نمونه جدید از این رفتار‌های زشت نباشیم، زشتی‌هایی که کم‌کم دارد در فوتبال ایران  عادی می‌شود!
اگر در نخستین اتفاق، آقایان مسئول بدون توجه به نام بازیکن و تیمی که در آن توپ می‌زند مجازاتی متناسب با رفتار انجام‌شده و صدالبته بازدارنده در نظر می‌گرفتند امروز کار به جایی نمی‌رسید که بخواهیم شاهد توجیه رفتار‌هایی باشیم که شأن فوتبال ایران را زیر سؤال برده است. وقتی یک رفتار زشت با واکنشی مقطعی و دفاعیه‌های عجیب که بیشتر عذر بدتر از گناه است ماستمالی می‌شود، باید هم شاهد تکرار مکرر آن باشیم. زمانی که یک رفتار زشت را بار اول نادیده می‌گیریم، بار دوم با آن مماشات می‌کنیم و مرتبه سوم از تکرارش تعجب، یعنی دیگر مشکل یک بازیکن، یا یک تیم نیست. مشکل فرهنگی است که به عادی شدن بی‌اخلاقی میدان داده است. مشکل انضباط فوتبال است که دیگر وجود خارجی هم ندارد!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فوتبال ، بازیکنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

زهرمار

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

ما و کنگره دموکرات

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود

شهید عشق به وطن شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار