تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

جوان آنلاین: دکتر عبدالله گنجی، فعال رسانه، در کانال تلگرامی خود نوشته است: بعد از دروغ بستن جواد اطاعت به امام درباره فلسطین، عباس آخوندی نیز امام را متهم به «سلطنت شیعی» کرد تا بتواند به باور ایرانشهری خود که نزد استادش مرحوم طباطبایی آموخته است، معنا دهد.

حالا حجت‌الاسلام محمدکاظم تقوی با یادداشتی در سایت جماران نظر آخوندی را رد کرده و خود چیز دیگری به امام بسته است. می‌گوید: [امام]اعتقاد راسخ به حق تعیین سرنوشت ملت، رد کامل رژیم سلطنتی به عنوان امری نامشروع، پافشاری بر تبیین دموکراتیک نظام در قالب «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش».

آنچه عجیب است و تقوی به آن توجه نکرده است، کلمه «دموکراتیک» است. اصلاً امام عبارت «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» را در مقابل «جمهوری دموکراتیک اسلامی» مرحوم مهندس بازرگان گفت. حالا با تغییر ۱۸۰ درجه‌ای منظور امام، این دو عبارت متضاد در یک نقطه آورده می‌شوند! و در سایت جماران منسوب به مؤسسه امام کار می‌شود.

اوریانا فالاچی، خبرنگار معروف ایتالیایی، در آن مصاحبه معروف از امام پرسید: «شما چرا از اول روی یک کلمه خط کشیدید و آن دموکراتیک است که رویش خط کشیدید و فرمودید جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر؟»

پاسخ امام خمینی: «بله، این مسائلی دارد. یک مسئله این است که این توهم، این را در ذهن می‌آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن‌انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیز‌ها به طریق بالاترش و مهم‌ترش در آن هست، حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می‌خواهیم و، اما با اسلاممان دموکراسی باشد.» ایشان در ادامه به ابهام در مفهوم دموکراسی اشاره می‌کنند و می‌گویند این واژه نزد ارسطو، شوروی و کشور‌های سرمایه‌داری معانی متفاوتی داشته است.

در یکی دیگر از سخنان امام خمینی آمده است: «آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید، ما قبول نداریم.» ایشان دلیل این مخالفت را چنین توضیح می‌دهند: «برای اینکه این اهانت به اسلام است، شما این را پهلویش می‌گذارید، معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه اسلام از همه دموکراسی‌ها بالاتر است.»

بنابراین صرفاً یک بحث لغوی نبود؛ در سال ۱۳۵۸ اختلافی سیاسی درباره نام نظام آینده ایران وجود داشت: مهندس بازرگان و دولت موقت از عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» دفاع می‌کردند. امام خمینی بر عنوان «جمهوری اسلامی» اصرار داشت. شعار مورد تأکید امام این بود: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»