رئیس‌جمهور درباره طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور: ۸۰ هزار مسجد در کشور یک ظرفیت بسیار ارزشمند برای کمک به حل مشکلات جامعه با مشارکت خود مردم و همراهی بسیج است. مساجد باید در مدیریت مصرف و تشویق مردم به صرفه‌جویی الگو باشند

جوان آنلاین: ظرفیت ۸۰ هزار مسجد کشور در کنار شبکه گسترده پایگاه‌های بسیج و مشارکت ۳۰میلیون جان‌فدا می‌تواند صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی را از یک توصیه به یک حرکت فراگیر و مردم‌محور تبدیل کند؛ الگویی که با پیوند دادن فرهنگ‌سازی در محلات به مشارکت مستقیم مردم، هم به کاهش مصرف برق و گاز و جلوگیری از آسیب به تولید کمک می‌کند و هم زمینه حمایت از معیشت نیازمندان را فراهم می‌آورد. تأکید رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی مساجد در ترویج مصرف بهینه انرژی و اعلام رئیس سازمان بسیج درباره آموزش ۱۵۰ هزار بسیجی در قالب «یاوران انرژی» و مشارکت جان‌فدایان در یک رزمایش ملی صرفه‌جویی، از شکل‌گیری برنامه‌ای حکایت دارد که می‌کوشد سرمایه اجتماعی محلات را به راهکاری عملی برای مدیریت یکی از مسائل مهم کشور تبدیل کند. با این بسیج فراگیر و عمومی می‌توان امیدوار بود بخش بزرگی از مشکلات کشور در حوزه مصرف انرژی با مشارکت مردم حل شود و چرخ تولید کارخانجات هم از حرکت باز نایستد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان شامگاه شنبه در بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در یکی از مساجد جنوب تهران، با اشاره به ظرفیت بالای مساجد در حکمرانی محله‌ای، اظهار داشت: وجود ۸۰هزار مسجد در کشور یک ظرفیت بسیار ارزشمند برای کمک به حل مشکلات جامعه با مشارکت خود مردم و همراهی بسیج است.

رئیس‌جمهور در این نشست صمیمی که با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، استاندار تهران، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، امام جماعت مسجد، مدیر محله و دبیران کارگروه‌های تخصصی طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در مسجد امام زین‌العابدین (ع) محله خلیج فارس شمالی تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه نمی‌توانیم و نباید نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت باشیم، افزود: اگر بتوانیم مساجد کشور را برای کمک به حل مشکلات کشور فعال کنیم، بخش زیادی از مشکلاتی که امروز در شهر‌ها و محلات مختلف با آن مواجه هستیم، برطرف خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مراکز مرتبط اعم از فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ارتباط هماهنگ و منسجم باید برای شناسایی، ارائه راهکار و حل مشکلات مردم تلاش و مشارکت کنند، تصریح کرد: اقدامات خوب و مفید انجام‌شده در این مسجد می‌تواند به عنوان الگو در دیگر مساجد کشور نیز اجرایی شود. رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات ایجادشده ناشی از تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و تهاجم نظامی دشمنان به کشورمان، اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به حل همه این مشکلات نیست، اما درصورتی که مردم همراهی و کمک کنند می‌توانیم توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان متجاوز را خنثی کنیم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه روحیه حاکم بر جامعه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همراهی مردم و دولت در آن مقطع، امروز هم می‌تواند چاره حل مشکلات و بحران‌های کشور باشد، افزود: ما در دولت برای استفاده از مشارکت و همراهی مردم در طرح حکمرانی محله‌ای با محوریت مساجد، همه تلاش خود را انجام خواهیم داد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه باور دارم که ما هیچ چیزی از کشور‌های دیگر و همسایگان خود کمتر نداریم، گفت: باید خود را باور کنیم و برای موفقیت و حل مشکلات و غلبه بر بحران‌ها دست به دست هم داده و با وحدت و انسجام تلاش کنیم؛ وظیفه همه ما حل مشکلات مردم است.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه باید برای بهترین و برترین بودن کار و تلاش کنیم، گفت: باید این باور و اعتقاد را در مردم و جوانان کشور ایجاد کنیم که می‌توانیم بهترین باشیم و با غلبه بر مشکلات و بدون توجه به دسته‌بندی‌ها و جناح‌بازی‌های سیاسی، دشمنان را در تحقق اهداف و نقشه‌هایشان برای ایجاد تفرقه در کشور ناکام کنیم. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت و اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف سوخت و انرژی گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده برای تولید گاز در کشور با تجاوز نظامی دشمن امریکایی ـ صهیونیستی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف سوخت به‌ویژه در ماه‌های سرد سال بسیار مهم و ضروری است. دکتر پزشکیان با بیان اینکه همه ما باید تلاش کنیم با صرفه‌جویی انرژی، برق و گاز صنایع تولیدی قطع نشود و تولید کشور آسیب نبیند، گفت: مساجد باید در مدیریت مصرف و تشویق مردم به صرفه‌جویی الگو باشند؛ دشمنان امروز به دنبال ایجاد نارضایتی در بین مردم هستند و همه ما باید دست به دست هم توطئه دشمنان را نقش بر آب کنیم.

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه این بازدید میدانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما از آموزش ۱۵۰ هزار نفر از نیرو‌های بسیجی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش ۱۰۰میلیون مترمکعبی مصرف انرژی و هدایت برق صرفه‌جویی‌شده به بخش تولید اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت گاز اظهار کرد: در این چارچوب، فهرست مشترکان پرمصرف تهیه شده و ۱۵۰ هزار نفر از بسیجیان با عنوان «یاوران انرژی» آموزش دیده‌اند تا با حضور در میان مردم، اقدامات ترویجی و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف برق و گاز را دنبال کنند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشبیه این طرح به یک رزمایش مردمی افزود: همان‌طور که نیرو‌های جان‌فدا در عرصه دفاعی حضور پیدا کردند، در حوزه صرفه‌جویی انرژی نیز رزمایشی با مشارکت مردم برگزار خواهد شد تا با اصلاح الگوی مصرف و کاهش هدررفت انرژی، زمینه صرفه‌جویی ۱۰۰میلیون مترمکعبی فراهم شود. وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی می‌تواند به تقویت تولید و حمایت از معیشت مردم کمک کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم مصرف برق خانگی را کاهش دهیم، دولت می‌تواند برق صرفه‌جویی‌شده را در اختیار کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی قرار دهد و در مقابل، منابع حاصل از این اقدام نیز برای اجرای طرح‌های مواسات و کمک به معیشت نیازمندان اختصاص یابد.

طائب همچنین از فعال‌سازی پایگاه‌های بسیج برای آموزش و همراه‌سازی مردم در این طرح خبر داد و گفت: مشارکت عمومی در کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، از الزامات تحقق این برنامه است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای سراسری طرح حکمرانی محلی با محوریت مساجد خبر داد و اظهار کرد: دوم آذرماه شورا‌های استانی و محلی در سراسر کشور شکل می‌گیرند و طرح حکمرانی محلی با فاز جدید برنامه‌ها و با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت سراسری افتتاح خواهد شد.