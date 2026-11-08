کد خبر: 1389339
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
تقی دژاکام

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

س حتماً شما هم آن تعبیر معروف امام خمینی را شنیده‌اید که در وصیتنامه سیاسی-‌الهی خود نوشته‌اند: «من با جرئت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله (صلى الله علیه و آله) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على (صلوات‌الله و سلامه علیهما» مى‌باشند.»

حتماً شما هم آن تعبیر معروف امام خمینی را شنیده‌اید که در وصیتنامه سیاسی-‌الهی خود نوشته‌اند: «من با جرئت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله (صلى الله علیه و آله) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على (صلوات‌الله و سلامه علیهما» مى‌باشند.» و احتمالاً شما هم با خودتان خیلی کلنجار رفته‌اید تا این تعبیر سنگین را هضم و باور کنید. اما حوادث پی‌درپی همه این نیم قرن تاریخ ایران و پایمردی و مقاومت و وفاداری مردم بر سر دین و میهنشان در سخت‌ترین مقاطع و حوادث نشان داده است که آن پیر فرزانه به نکته‌ای به غایت دقیق اشاره کرده است که هرچه زمان می‌گذرد، درستی آن بیشتر معلوم می‌شود.

در میان این مردم، زنان چه با عنوان مادر، چه عنوان همسر و چه عناوینی، چون دانش‌آموز و دانشجو و نوجوان و جوان جایگاه ویژه و تاریخ‌سازی را به خود اختصاص داده‌اند. آنها چه در عرصه‌های حضور یا پشتیبانی جنگ هشت‌ساله و چه در دفاع از حرم و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، چه در پرستاری یا تیمارداری جانبازان و چه در عرصه‌های تربیت و چه در عرصه علم و دانش و آموزش و فناوری و چه در تبیین و روشنگری و چه در حوزه بهداشت و درمان و چه در عرصه‌های ورزش و نگارش و فرهنگ سهم بسیار ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و می‌دهند. تا جایی‌که هم امام خمینی و هم رهبر شهید بار‌ها و بار‌ها بر این فضیلت بزرگ و جلوداری ارزشمند و نقش‌آفرینی مهم زنان تصریح کردند.

در ۲۵۰ روز اخیر، اما این نقش‌‎آفرینی زنان کاملاً حیرت‌آور و تحسین‌برانگیز است. تمامی فیلم‌ها و تصاویر و مستندات این هشت‌ماه‌ونیم را با هر نوع نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای بررسی کنید، میزان حضور زنان در میدان‌ها و تجمعات شبانه را بسیار بیشتر از مردان می‌یابید، به‌گونه‌ای که گاه در برخی موارد، فراوانی این نسبت، درصدی نیست بلکه چندین برابری است.

در سوره مبارکه فتح، که این روز‌ها و شب‌ها ورد دائمی مردم ماست، خداوند متعال با صراحت در کنار مردان، از زنان هم برای مقاومت و حضور و فعالیت‌هایشان در پشتیبانی از جنگ قدردانی می‌کند و می‌فرماید هم مردان جنگ و هم زنان یاریگر آنان را به بهشت‌های جاودانه‌ای وارد می‌کند که در آنها جوی‌ها روان است: «لِیدخل المؤمنین و المؤمنات جنّاتٍ تجری مِن تحت‌ها الانهار خالدین فیها» تا تصور نشود وارد شدن به بهشت و پاک شدن از گناهان، ویژه مردان جنگ است، زیرا همگی با فکر و جان و مال و مجاهدت و زنان با خانه‌داری، تربیت فرزندان شایسته و تشویق مردان به جبهه و حضور در میادین مختلف پشتیبانی و همراهی، مجاهدان جبهه‌ها و ولی امر خود را یاری کردند و شایسته این کامیابی بزرگ شدند.

آری، اگر در صدر اسلام حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) در مدینه خانه به خانه می‌رفت و برای یاری ولی خدا همراهی می‌طلبید و کسی به یاری‌طلبی دختر معصوم پیغمبر خدا برای همراهی با ولی خدا پاسخی نمی‌داد، این روز‌ها و شب‌ها مردان و زنانی بدون آنکه ولی امر خود را یک بار دیده یا صدایش را شنیده باشند، با همه وجود و تمام همت خود بیش از ۲۵۰ شب و روز در میدان‌ها و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌ها بر عزم جزم خود بر یاری و همراهی او تأکید می‌کنند.

این است راز بزرگ آن تعبیر بلند و بحث‌انگیز امام خمینی که گفت مردم ایران، به‌خصوص زنانشان از مردم صدر اسلام و زمان ائمه (علیهم‌السلام) بهتر و رستگارترند. این است راز بزرگ وعده‌های مکرر رهبر شهید به مردم و جوانان برای پیروزی‌های پیش رو؛ پیروزی‌هایی که به مدد عنایت اهل بیت (ع) و به خصوص حضرت زهرا (س) هرچه می‌گذرد نه فقط مردم ما، که مردم جهان را شگفت‌زده‌تر کرده است.

باش تا صبح دولتش بدمد | کاین هنوز از نتایج سحر است

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امام خمینی ، سیاست ، اخلاق
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