کد خبر: 1389338
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

خیابان‌های فرانسه  در قرق ۵۷۵ هزار نفری معترضان

جوان آنلاین: با وجود تدابیر شدید امنیتی در سراسر فرانسه، معترضان شنبه‌شب بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت مکرون اعلام کنند؛ تظاهراتی که بیش از ۵۷۵ هزار نفر در آن شرکت کردند و در برخی شهر‌ها با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد که طی آن صد‌ها نفر بازداشت و ده‌ها مأمور پلیس نیز زخمی شدند. 
معترضان فرانسوی که اعلام کرده‌اند تا تحقق تمامی مطالباتشان به اعتراضات ادامه خواهند داد. شنبه‌شب نیز طبق روال هفته‌های گذشته حضور گسترده‌ای در خیابان‌ها داشتند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که حدود ۵۷۵ هزار نفر در دور جدید اعتراضات در سراسر این کشور شرکت کردند. به گفته این وزارتخانه، در اعتراضات شنبه ۴۴۸ نفر از معترضان دستگیر شدند. همچنین ۵۳ افسر پلیس در جریان درگیری‌ها زخمی شدند. 
پلیس فرانسه نیز تعداد معترضان به وضعیت معیشتی و آموزشی در شهر پاریس، پایتخت این کشور، را حدود ۴۶ هزار نفر اعلام کرد. نیرو‌های امنیتی و پلیس فرانسه در برخی شهر‌ها با مردم درگیر شدند. به گزارش اسپوتنیک، پلیس فرانسه به معترضان مردمی حمله و از گاز اشک‌آور و باتوم برای پراکنده کردن آنها استفاده کرد. پلیس ضدشورش فرانسه به تظاهرکنندگان در میدان «ناسیون» پاریس حمله‌ور شد. 
حضور گسترده معترضان در خیابان‌ها نشان می‌دهد که استقرار ده‌ها هزار نیروی پلیس نیز نتوانسته آنان را از ادامه اعتراضات بازدارد. تجمعات شنبه نیز در ادامه اعتراض‌های هفته‌های اخیر و در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و معیشتی دولت و وضعیت نامناسب آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها برگزار شد. معترضان خواستار اجرای اصلاحات اساسی در نظام آموزشی از سوی دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به‌ویژه کاهش شهریه‌ها هستند. با این حال، تاکنون اقدام عملی برای رسیدگی به مطالبات آنان صورت نگرفته است. 
بنابراین، تشکل‌های دانشجویی و اتحادیه‌های معلمان فرانسه در اعتراض به کاهش بودجه آموزش و سیاست‌های دولت برای روز سه شنبه نیز اعتصاب سراسری برگزار می‌کنند. تداوم این اعتراضات دولت مکرون را تحت فشار شدید اجتماعی و اقتصادی قرار داده است، تا جایی که اخیراً وزیر کشور می‌خواست استعفا دهد که مکرون موافقت نکرده است. 
 مخفیگاه سری مکرون برای فرار
در بحبوحه تشدید اعتراضات در سراسر فرانسه، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که مکرون برای شرایط اضطراری تدابیر خاصی اندیشیده است. روزنامه تلگراف روز یک‌شنبه به نقل از یک کتاب جدید با عنوان ارتش جدید سایه‌ها گزارش داد که مکرون یک مخفیگاه سری نزدیک پاریس دارد که در مواقع لزوم مانند ورود معترضان به کاخ الیزه و به دست گرفتن کنترل آن، به این مخفیگاه فرار می‌کند. 
براساس این گزارش، طرح مخفیگاه مکرون در جریان اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ مطرح شد. همچنین در کتاب مذکور به شرایط احتمالی بعد از پیروزی ژان لوک ملانشون، بنیانگذار حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، اشاره شده به طوری که رئیس پلیس پاریس نشست‌هایی در خصوص احتمال وقوع درگیری‌ها برگزار کرده است. 
وجود چنین مخفیگاه سری نشان می‌دهد که مقامات پاریس به‌شدت نگران اعتراضاتی هستند که از نخستین دوره ریاست‌جمهوری مکرون آغاز شد و همچنان ادامه دارد. خشونت‌های هفته‌های اخیر و آتش‌سوزی و تخریب برخی اماکن دولتی و تاریخی نیز نشان داد که فرانسه تا چه اندازه در برابر موج اعتراضات گسترده آسیب‌پذیر است. دامنه این اعتراضات حتی از مرز‌های فرانسه فراتر رفته و به دیگر کشور‌های اروپایی نیز سرایت کرده و نگرانی‌ها را نسبت به بی‌ثبات شدن ساختار‌های اتحادیه اروپا افزایش داده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آشوب ، فرانسه ، اعتراض
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