کد خبر: 1389336
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه بن‌بست ملی!

س نتانیاهو برای ماندن در قدرت به «دولت وحدت» متوسل شد، سناریویی که کابینه را در معرض بن‌بست دوباره قرار می‌دهد

جوان آنلاین: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که تلاش‌هایش برای پیروزی در انتخابات ناکام ماند، حالا برای نجات خود، چاره‌ای ندارد غیر از این که به رئیس حزب «یشار» که مأمور تشکیل کابینه شده، پیشنهاد ایجاد «دولت وحدت» بدهد؛ آن هم در حالی که می‌داند، تقریباً محال است آیزنکوت شروط او را بپذیرد. شرایط موجود، آیزنکوت را که اعلام کرده، هیچ تمایلی برای ائتلاف با نتانیاهو ندارد و احتمال تشکیل دولت او با طیف‌های دیگر نیز قوی نیست، مأمور تشکیل کابینه‌ای خواهد کرد که احتمال به بن‌بست نرسیدن آن اندک است. 

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی شنبه شب اعلام کرد که گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کرده است. با این فرمان، آیزنکوت برای تشکیل کابینه، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت که این مهلت تا ۱۴ روز دیگر نیز (مجموعاً ۴۲ روز) قابل تمدید است. آیزنکوت در پاسخ به درخواست هرتزوگ گفت: «این بهترین زمان برای تشکیل یک دولت اضطراری ملی است. من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا شایسته این فرصت باشیم.» رئیس حزب یشار روز پنج‌شنبه، پس از رایزنی احزاب با هرتزوگ، حمایت اکثریت اعضای کنست را برای تصدی سمت نخست‌وزیری به دست آورد و پس از این دیدار‌ها اعلام کرد نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی که در مجموع ۶۷ کرسی در اختیار دارند، از او حمایت کرده‌اند، در حالی که فراکسیون‌های دیگر، فقط با مجموع ۴۶کرسی، خواستار مأمور شدن بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه شده‌اند. 

تکرار سناریوی ۱۹۹۸

با این حال، بنیامین نتانیاهو همچنان از حضور در دولت ناامید نشده است. روزنامه عبری «هاآرتص» نوشت که نخست‌وزیر با طرح پیشنهاد تشکیل کابینه وحدت، درصدد متوقف کردن مذاکرات میان اردوگاه گادی آیزنکوت و حزب حریدی «یهدوت هتوراه» و به هدر دادن مهلت قانونی تشکیل کابینه است. این اقدام همچنین با هدف جلوگیری از تغییر ترکیب قدرت در کنست و برکناری رئیس کنونی آن، امیر اوحانا، صورت می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جایگزین به ریاست آیزنکوت در حال پیشرفت است. آیزنکوت نیز برای تشکیل کابینه وحدت، خواستار قطع ائتلاف لیکود با ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ و پذیرش چهار اصل پیشنهادی خود شده است؛ شروطی که نتانیاهو بعید است بپذیرد. بنابر گزارش هاآرتص، پیشنهاد کنونی نتانیاهو مشابه اقدامی است که در سال ۱۹۹۸ و در آستانه رأی‌گیری برای انحلال کنست، صورت داد. او آن زمان هم پیشنهاد کابینه وحدت را مطرح کرده بود، اما ایهود باراک رهبر وقت اپوزیسیون در پاسخ گفته بود: «دیگر خیلی دیر شده است.» بر این اساس، سرنوشت کابینه آینده بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات آیزنکوت با احزاب حریدی و موضع لیبرمن درباره حمایت احزاب عربی بستگی دارد. 

مخالفت بن‌گویر با نتانیاهو

حزب یشار در واکنش به اظهارات نتانیاهو در خصوص تشکیل کابینه یکپارچه در سرزمین‌های اشغالی، او را به دورویی متهم کرد و با انتقاد از وی، اعلام کرد که نتانیاهو باعث «شکاف در جامعه اسرائیل» شده و کابینه‌های یکپارچه‌ای را که خود تشکیل داده بود، تضعیف کرده است. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی پیشین و رهبر حزب «عوتسما یهودیت» هم در گفت‌و‌گو با رادیو سراسری اسرائیل (کان) به اظهارات نتانیاهو درباره تشکیل کابینه وحدت روی خوش نشان نداد و گفت چنین دولتی به بن‌بست سیاسی منجر خواهد شد. وی افزود که دو اردوگاه سیاسی در چنین کابینه‌ای، یکدیگر را فلج خواهند کرد و رژیم در وضعیت انسداد قرار خواهد گرفت. بن‌گویر در ادامه گفت: «آیا تصور می‌کنید من برای پیوستن به چنین دولتی اشتیاق دارم؟» وی ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو از ائتلاف با او و بزالل اسموتریچ، رهبر حزب صهیونیسم دینی، صرف‌نظر نکند و گفت: «نتانیاهو مواضع روشنی بیان کرده است.» در همین حال، مذاکرات محرمانه میان نمایندگان اردوگاه مخالف نتانیاهو و حزب «یهدوت هتوراه» برای دستیابی به توافق درباره قانون سربازگیری حریدی‌ها ادامه دارد. حضور نمایندگان آویگدور لیبرمن در این مذاکرات نیز قابل توجه است؛ هرچند او همچنان با تشکیل دولتی که به حمایت احزاب عربی متکی باشد، مخالفت می‌کند. از سوی دیگر، آریه درعی، رهبر حزب شاس اعلام کرده که در صورت حمایت خاخام دوف لاندو از تشکیل دولت توسط اردوگاه تغییر، حزبش برخلاف نظر او موضع‌گیری نخواهد کرد. با این حال، شاس فعلاً به اردوگاه آیزنکوت نمی‌پیوندد. این روزنامه تأکید کرد که برخورداری آیزنکوت از حمایت اکثریت احزاب، به معنای رفع موانع تشکیل کابینه نیست، چراکه اختلافات درباره مشارکت یا حمایت احزاب عربی و همچنین قانون سربازگیری حریدی‌ها همچنان پابرجاست. 

موضع ترامپ

آیزنکوت در شرایطی که هنوز اکثریت لازم در کنست را در اختیار ندارد، با سه سناریوی اصلی روبه‌رو است. سناریوی نخست، تشکیل دولت اقلیت با تکیه بر حمایت دو فهرست عربی است؛ حمایتی که می‌تواند شمار کرسی‌های پشتیبان دولت را به ۶۷ کرسی برساند. سناریوی دوم، ائتلاف با دو حزب «شاس» و «یهدوت هتوراه» است که مجموعاً ۱۳کرسی در اختیار دارند و می‌توانند آیزنکوت را به حد نصاب اکثریت برسانند. با این حال، اختلاف بر سر معافیت طلاب مدارس دینی یهودی از خدمت نظامی در ارتش، از موانع اصلی این گزینه به شمار می‌رود. سناریوی سوم، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است که می‌تواند اکثریتی ۶۷ نفره ایجاد کند. هرچند آیزنکوت پیش‌تر متعهد شده بود نتانیاهو را از قدرت کنار بزند. در صورتی که آیزنکوت طی مهلت ۲۸روزه موفق به تشکیل دولت نشود، احتمال دارد مأموریت تشکیل کابینه به نتانیاهو واگذار شود یا در صورت تداوم بن‌بست، روند سیاسی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود. همه این تحرکات در شرایطی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که افراد نزدیک به دونالد ترامپ از گادی آیزنکوت خواسته‌اند هرچه سریع‌تر دولت را تشکیل دهد و نتانیاهو را از صحنه قدرت کنار بگذارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیابو ، اسرائیل ، انتخابات
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