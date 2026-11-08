کد خبر: 1389335
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
بزرگ‌ترین تصفیه دولت امریکا اتفاق می افتد؟

هگسث، ونس و روبیو در معرض فنا !

س شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، سه چهره کلیدی دولت ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده ؛ پیت هگسث با تهدید استیضاح و برکناری  روبروست مارکو روبیو با گمانه‌زنی درباره خروج از دولت و جی‌دی ونس با فشار بر آینده سیاسی‌اش دست‌وپنجه نرم می کند. در مرکز مناقشه، جنگ ایران است و بحث تغییر در کابینه و حتی آینده رهبری جمهوری‌خواهان هم مطرح است

جوان آنلاین:‌ شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، سه چهره کلیدی دولت دونالد ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده؛ پیت هگسث با تهدید استیضاح و برکناری روبه‌روست، مارکو روبیو با گمانه‌زنی درباره خروج از دولت و جی‌دی ونس با فشار بر آینده سیاسی‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. در مرکز مناقشه، جنگ ایران است و بحث تغییر در کابینه و حتی آینده رهبری جمهوری‌خواهان هم مطرح است. 

به گزارش «جوان»، آنتونی اسکاراموچی، مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید در دولت اول ترامپ، از جی‌دی ونس و مارکو روبیو خواسته برای کنار گذاشتن رئیس‌جمهور از قدرت اقدام کنند. او در پیامی خطاب به این دو مقام ارشد دولت، پیشنهاد کرد که با همکاری اعضای کابینه یا سناتورها، زمینه برکناری ترامپ را فراهم کنند و بازسازی حزب جمهوری‌خواه را در دستور کار قرار دهند. اگرچه این اظهارنظر به معنای شکل‌گیری یک طرح رسمی برای برکناری رئیس‌جمهور نیست، اما نشان می‌دهد دامنه انتقاد‌ها از دولت ترامپ به سطحی فراتر از تغییر چند وزیر رسیده و افرادی مانند اسکاراموچی، چقدر کاخ سفید را مستعد چالش می‌دانند. 

موضع‌گیری جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و یکی از مهم‌‌ترین گزینه‌های جانشینی ترامپ در انتخابات، درباره جنگ ایران که بلافاصله بعد از انتخابات ابراز شد، یک چالش بزرگ است، هرچند ترامپ کوشیده با آبروداری، از موضع‌گیری علنی علیه او خودداری کند. ونس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «دلیل شکست ما جنگ بود»، موضعی که به‌خصوص از این جهت اهمیت دارد که او پیش از آغاز انتخابات هم، درباره ورود امریکا به جنگی گسترده با ایران ابراز نگرانی کرده بود. 

حالا او، بایستی میان وفاداری به رئیس‌جمهور و فاصله گرفتن از سیاستی که می‌تواند آینده انتخاباتی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد، تعادل برقرار کند. وال استریت ژورنال نوشته که شکست سنگین جمهوری‌خواهان، آینده سیاسی ونس و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را با ابهام روبه‌رو کرده و جمهوری‌خواهان در حال بررسی این هستند که آیا او باید برای ورود به رقابت‌های ریاست‌جمهوری آینده تلاش کند یا نه؟!

پیت هگسث، وزیر جنگ امریکا، در موقعیت دشوارتری قرار دارد. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، تهدید کرده در صورت استعفا نکردن، طرح استیضاح هگسث را دوباره به جریان خواهد انداخت. گزارش شبکه سی‌بی‌اس پا فراتر گذاشته و گفته که حتی ترامپ، پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، نظر مشاورانش را درباره ادامه حضور هگسث در پنتاگون جویا شده است. نام ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا، نیز به‌عنوان گزینه احتمالی جانشینی او مطرح شده، هرچند هنوز تصمیمی رسمی در این زمینه اعلام نشده است. در شرایطی که دموکرات‌‌ها نیز پس از کسب اکثریت کنگره وعده کرده‌اند عملکرد وزیر جنگ در مدیریت جنگ با ایران، برکناری فرماندهان ارشد نظامی و اداره پنتاگون را بررسی کنند، هگسث در واکنش به این فشارها، استیضاح را اقدامی سیاسی خوانده و تأکید کرده که در برابر تلاش‌‌ها برای برکناری‌اش عقب‌نشینی نخواهد کرد. تیم پارلاتوره، مشاور ویژه هگسث در واکنش به گزارش‌‌ها گفت: «او قصد رفتن ندارد و می‌خواهد تمام چهار سال دولت ترامپ را در این سمت خدمت کند.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز از موج گمانه‌زنی‌‌ها در امان نیست. بلومبرگ دیروز گزارش کرد که روبیو و مشاورانش پس از شکست جمهوری‌خواهان، گزینه‌های آینده او را بررسی کرده‌اند و احتمال خروج از دولت نیز در این میان مطرح بوده، ولی وزارت خارجه امریکا گزارش‌های مربوط به کناره‌گیری او را تکذیب کرده و تاکنون نشانه‌ای از تصمیم قطعی برای استعفا منتشر نشده است. 

در حالی که ترامپ احتمال تغییر در کابینه را تأیید کرده، در گفت‌وگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس، در پاسخ به این پرسش که آیا پس از شکست انتخاباتی کسی را از دولت اخراج خواهد کرد، گفته: «بله، تا حدودی.» به نظر می‌رسد دولت دوم او در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تصفیه‌‌ها قرار دارد. جابه‌جایی سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، و جایگزینی استفن میلر به‌جای او، نخستین نشانه‌های بازآرایی حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور پس از انتخابات بود. 

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پیت هگست ، مارکو روبیو ، امریکا
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