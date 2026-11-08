کد خبر: 1389329
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

ایران با پایگاه‌های آمریکا تعارف ندارد

3 وزیر امور خارجه می‌گوید که ایران با پایگاه‌های آمریکا تعارف ندارد و در صورت بروز درگیری، حتما آ‌ن‌ها را هدف حمله قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: «هیچ‌وقت قصد نداشته‌ایم و نداریم که اهداف دوستان خودمان را در منطقه هدف قرار دهیم. با این حال، در مورد پایگاه‌های آمریکایی تعارف نداریم و حتماً آنها را هدف حمله قرار می‌دهیم. همین‌طور اهداف آمریکایی را. برخی اهداف در منطقه وجود دارند که داخل پایگاه نیستند، اما کاملاً آمریکایی‌اند و به آمریکایی‌ها تعلق دارند» این جملاتی بود که وزیر امور خارجه ایران سیدعباس عراقچی در گفت‌وگوی اخیرش با شبکه الجزیره بیان کرد.

به گزارش فارس، این اظهارات عراقچی در پاسخ به این پرسش مطرح شد که آیا همسایگان حوزه خلیج‌فارس، بخش‌هایی از عراق و اردن باید در صورت حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، انتظار واکنش علیه خود را داشته باشند؟ 

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران که در هفته گذشته با وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان، کویت، قطر، امارات و عمان) به جز بحرین و همچنین با وزرای خارجه اردن و عراق تلفنی گفت‌و‌گو کرد، در این باره به الجزیره گفت: ما از خودمان با حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه دفاع می‌کنیم. متأسفانه از این پایگاه‌ها برای حمله به ما استفاده شد. حتی در برخی کشورها، پایگاه‌های خودشان را نیز در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند. 

وزیر امور خارجه ایران پس از این تماس‌های تلفنی در گزارشی در صفحه اینستاگرامش با اشاره به تماس تلفنی با ۱۲ وزیر خارجه اعلام کرد که در این تماس‌های تلفنی «بر حق مشروع ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود و ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای» تأکید کرده است.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم که همه طرف‌ها از اتفاقات ۸ ماه اخیر درس گرفته باشند. به هیچ عنوان برای ما مطلوب نیست که ضربات دفاعی خود را متوجه کشور‌های منطقه کنیم. اما چه باید کرد وقتی طرف‌های متجاوز از امکانات و پایگاه‌های نظامی این کشور‌ها برای حمله به ایران، کشتن فرزندان ایران و حمله به مدارس و بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند؟ در چنین شرایطی، وظیفه حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران است که برای دفع شرارت اقدام کند. اقدامات ما دفاعی و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در آینده نیز امیدواریم که واقعاً طرف‌های متجاوز، اگر به دنبال تعرض دیگری علیه ایران باشند، به هیچ عنوان اجازه استفاده از امکانات و قلمرو هوایی، خاکی و آبی کشور‌های همسایه ما را پیدا نکنند. در غیر این صورت، ایران مجاز است از خود دفاع کند. 

بقائی چهارم آبان‌ماه نیز در پاسخ به پرسشی به صراحت اعلام کرد که نیرو‌های مسلح مقتدر ایران در دفاع از حریم کشور کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نخواهند داد.

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیشب در آخرین موضع‌گیری خطاب به مقامات آمریکایی اعلام کرد «اگر جنگی به راه بیندازید، با پاسخی ویرانگر مواجه خواهید شد.»

عراقچی همچنین در هفته‌ای که گذشت با کنستانتینوس کومبوس همتای قبرسی نیز تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر خارجه قبرس در نیویورک دیدار و بر لزوم اتخاذ رویکرد مسئولانه از سوی همه کشور‌ها و پرهیز از هرگونه همراهی با طرف‌های متجاوز و قانون‌شکن تأکید کرده بود، هشتم مردادماه هم با همتای قبرسی تلفنی گفت‌و‌گو و بر ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده نیرو‌های متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران تأکید کرد. وزیر خارجه قبرس هم بر پایبندی کشورش به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل تأکید و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله ایران استفاده نخواهد شد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین مرداماه در تماس‌های تلفنی با وزرای خارجه انگلیس و بلغارستان نسبت به هرگونه همکاری در تجاوز علیه ایران هشدار داد و گفته بود که هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعاتش را بپذیرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، پایگاه‌های آمریکا
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