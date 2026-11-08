حماس: محاصره غزه فاجعه انسانی را تشدید کرده است

جنبش حماس با هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، رژیم صهیونیستی و شورای صلح را مسئول رنج آوارگان دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تشدید سرمای زمستان و پیامد‌های سامانه جوی اخیر در نوار غزه، بار دیگر ابعاد فاجعه انسانی ناشی از محاصره و اشغالگری رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است؛ بحرانی که به‌دلیل اجرا نشدن مفاد پروتکل انسانی توافق آتش‌بس، هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

به گزارش تسنیم، حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد آب‌گرفتگی اردوگاه‌های آوارگان و مناطق مسکونی و آسیب دیدن ساختمان‌ها در پی بارندگی‌های اخیر، نتیجه مستقیم تداوم محاصره و ممانعت کابینه بنیامین نتانیاهو از اجرای تعهدات انسانی پیش‌بینی‌شده در توافق آتش‌بس است.

این جنبش با اشاره به وضعیت دشوار صد‌ها هزار آواره فلسطینی افزود که سرمای زمستان، زندگی ساکنان چادر‌های فرسوده و مراکز اسکان نامناسب را بیش از گذشته دشوار کرده است.

حماس اظهار داشت، رژیم صهیونیستی همچنان از ورود اقلام ضروری برای تأمین سرپناه، از جمله کانکس، مصالح تعمیر و بازسازی، وسایل گرمایشی و تجهیزات امداد و نجات جلوگیری می‌کند.

حماس همچنین عملکرد «شورای صلح» و مدیر اجرایی آن، «ملادینوف»، در قبال نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی را ناکافی دانست و هشدار داد که این رویکرد عملاً زمینه تداوم نقض تعهدات را فراهم می‌کند.

این جنبش از شورای صلح خواست مسئولیت‌های انسانی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرد و برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهداتش و توقف اقدامات ناقض آتش‌بس، گام‌های عملی بردارد.

حماس همچنین از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توافق خواست برای اجرای کامل پروتکل انسانی و ورود مستمر کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان، نقش فعال‌تری ایفا کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای رفع موانع ورود «کمیته ملی» به نوار غزه تأکید شده و از میانجی‌ها خواسته شده است زمینه آغاز فوری فعالیت این کمیته و انجام مسئولیت‌های ملی آن را فراهم کنند.

حماس در پایان، جامعه جهانی و کشور‌های عربی و اسلامی را به اقدام فوری برای شکستن محاصره غزه فراخواند و خواستار تضمین ورود نیاز‌های اساسی مردم فلسطین، از جمله سرپناه، دارو و مواد غذایی شد. این جنبش همچنین خواستار پایان دادن به سکوت و کوتاهی در برابر رنج و شرایط دشوار ساکنان این منطقه شد.