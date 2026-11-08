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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ارتش سودان: یک پهپاد را در کردفان غربی منهدم کردیم

3 ارتش سودان از سرنگونی یک فروند پهپاد متخاصم در استان کردفان غربی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، سخنگوی ارتش سودان اعلام کرد نیرو‌های این ارتش یک فروند پهپاد متخاصم از نوع «اف‌اچ-۹۵» را در استان کردفان غربی سرنگون کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، وی جزئیات بیشتری درباره زمان عملیات، هویت عاملان به‌کارگیری این پهپاد و مأموریت آن ارائه نکرده است.

سازمان ملل متحد در ۱۲ ماه می‌گذشته (۲۲ اردیبهشت‌ماه) نسبت به تشدید حملات پهپادی در منطقه کردفان هشدار داد و اعلام کرد که این حملات طی ماه‌های ژانویه تا آوریل جان دست‌کم ۸۸۰ غیرنظامی را گرفته است.

سه ایالت کردفان (شمالی، غربی و جنوبی) از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (سوم آبان۱۴۰۴) شاهد درگیری‌های فزاینده میان ارتش سودان و نیرو‌های واکنش سریع بوده‌اند.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) شاهد جنگی میان ارتش و نیرو‌های پشتیبانی سریع است که برآورد‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد این درگیری‌ها ده‌ها هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره بر جا گذاشته و بحران انسانی وخیمی را به همراه داشته است.

برچسب ها: ارتش سودان ، سرنگونی پهپاد ، حملات پهپادی
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