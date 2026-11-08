واکنش ایران به حملات خونین در یمن؛ توقف تجاوز و محاصره ضروری است

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر «موضع اصولی ایران در محکومیت نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن» تأکید کرد: «تداوم تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن، و محاصره اقتصادی و هوایی این کشور، مغایر با حقوق بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی است.»

در ادامه این بیانیه آمده‌است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به طور خاص حملات هوایی به زیرساخت‌های مدنی و مناطق غیرنظامی، از جمله حملات هوایی مورخ ۱۵ آبان (۶ نوامبر) به بازار عمومی الحضاره در منطقه الوزاعیه استان تعز یمن که منجر به شهادت ۳۳ یمنی بی‌گناه از جمله ۱۳ کودک معصوم و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر شد، همچنین حملات هوایی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش در شرق استان صنعا که منجر به شهادت ۳۳ نفر از جمله چندین کودک و زن گردید و نیز هدف قرار دادن اعضای تیم رسانه‌ای شبکه المسیره یمن در حین فعالیت خبری، را شدیداً محکوم می‌کند. این حملات نه تنها آشکارا خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.»

این بیانیه در پایان تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند که درگیری میان عربستان و یمن باید هرچه سریع‌تر با گفتگوی بین طرفین بر مبنای نقشه راه تفاهم شده بین آنها پایان یابد و لازمه این امر توقف فوری حملات نظامی، پایان کامل محاصره و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن است.»