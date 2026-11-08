گاهشمار زندگی بانو استاد دکتر طریان

یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران و نخستین بانوی استاد دانشگاه تهران | بانوی برگزیده دانش

آبان ۱۲۹۹ش: زادروز سه‌شنبه ۱۸ آبان/ ۹ نوامبر ۱۹۲۰م. تهران

مهر ۱۳۴۰۵ش: ورود به دبستان ارمنیان

خرداد ۱۳۲۳ش: دریافت دیپلم از دبیرستان انوشیروان دادگر

مهر ۱۳۲۳ش: پذیرش در گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۲۶ش: دریافت کارشناسی فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران و کار در آزمایشگاه فیزیک

تیر ۱۳۲۶ تا تیر ۱۳۲۸ش: رئیس انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران

تیر ۱۳۲۷ش: سرپرست آزمایشگاه‌های دانشکده علوم دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۲۸ش: سرپرست آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران

شهریور ۱۳۲۸ش: رفتن به فرانسه و تحصیل در دانشگاه سوربن

۱۳۳۵ش: دریافت دانشنامه دکتری اخترفیزیک از دانشکده علوم دانشگاه سوربن فرانسه

۱۳۳۸ش: فرصت مطالعاتی در انستیتو اخترفیزیک ماکس پلانک آلمان غربی

۱۳۴۰ش: حضور و سخنرانی در همایش بین‌المللی فیزیک خورشیدی در دانشگاه برکلی امریکا

۱۳۴۳ش: ارتقا به مرتبه استادی دانشگاه تهران

۱۳۴۵ش: عضویت در هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

۱۳۴۸ش: ریاست گروه تحقیقات فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

۱۳۴۹ش: حضور و سخنرانی در همایش بین‌المللی اخترفیزیک ستارگانی و انرژی خورشیدی در دانشگاه لندن انگلستان

شهریور ۱۳۵۸ش: بازنشستگی از دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

۱۳۸۲ش: پخش مستند «سوی خورشید» از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران

تیر ۱۳۸۵ش: کسب عنوان بانوی فرهیخته سال و بزرگداشت هفته زن از سوی نهاد ریاست جمهوری

مرداد ۱۳۸۵ش: بزرگداشت ۳۰ سال خدمات ارزشمند علمی به همت انجمن خیریه ارامنه تهران و انجمن فیزیک ایران

آذر ۱۳۸۸ش:

مرداد ۱۳۸۹: اهدای کتابخانه شخصی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دریافت لوح سپاس از مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آبان ۱۳۸۹ش: مراسم جشن ۹۰ سالگی در باشگاه آرارات تهران به اهتمام انجمن بانوان نیکوکار ارمنی ایران و مؤسسه ترجمه و تحقیق هور

آذر ۱۳۸۹ش: آیین نکوداشت مقام شامخ نخستین بانوی فیزیکدان و مادر ستاره‌شناسی ایران: دکتر آلنوش طریان در باشگاه فرهنگی، ورزشی آرارات اصفهان از سوی انجمن دانشگاهیان و دانشجویان ارمنی اصفهان

اسفند ۱۳۹۰ش: درگذشت در ۱۴ اسفند/۵ مارچ ۲۰۱۱م. در سرای سالمندان توحید و خاکسپاری در ۱۶ اسفند آرامستان ارامنه ایران

مرجع‌شناسی زیست‌نامه بانو دکتر طریان (به ترتیب تاریخ انتشار):

الف) مقالات:

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*قویمی (خشایار وزیری)، فخری. «دکتر آلنوش طریان: استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران» در کتاب: کارنامه زنان مشهور ایران از قبل از اسلام تا عصر حاضر. چ یک. تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۵۲ش. ص۲۲۵.

*فرخ‌زاد، پوران. «آلنوش طریان» کتاب: کارنمای زنان کارای ایران، از دیروز تا امروز. چ یک. تهران: نشر قطره، ۱۳۸۱ش. صص ۲۲۴- ۲۲۵.

*معین، زهرا. «آلنوش طریان»؛ کتاب: توبه ز مستوری. چ یک. تهران: اجتماع. تابستان ۱۳۸۲ش. صص ۲۳۹ و ۳۹۲.

*هویان، آندرانیک. «طریان، آلنوش»؛ کتاب: روابط فرهنگی ایرانیان و ارمنیان. چ یک. تهران: بنیاد انتشاراتی یغیا بابومیان و دستان، ۱۳۸۳ش. ص ۲۱۵.

*لازاریان، ژانت. مدخل «آلنوش تریان»؛ کتاب: دانشنامه ایرانیان ارمنی. چ۲. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۸۸ش. صص ۱۳۴ و ۲۶۰.

*حسینی، سیدحجت الحق. «آلنوش طریان: مادر ستاره‌شناسی ایران.» آسمان شب: ماهنامه بین‌المللی ستاره‌شناسی. س یک. ش ۴. خرداد ۱۳۸۹ش. ص ۹

*حسینی، سیدحجت الحق. «دانشوران ایرانی: بانوی اخترفیزیک ایران». آسمان شب: ماهنامه بین‌المللی ستاره‌شناسی. س یک. ش۶. مرداد ۱۳۸۹ش. ص ۷۷.

*جان درمیان، استینه. «دکتر آلنوش طریان: نخستین بانوی فیزیکدان کشور و مادر ستاره‌شناسی ایران»؛ پیمان: فصلنامه فرهنگی ارمنیان. س ۱۴. ش۵۳. پاییز ۱۳۸۹ش. صص ۶۴- ۵۶.

*حسینی، سیدحجت الحق. «بانوی اخترفیزیک ایران.» مجله دانشمند. س ۵۰. ش یک. فروردین ۱۳۹۰ش. صص ۲۴- ۲۵.

*حسینی، سیدحجت الحق. «نگاهی گذرا به شرح حال و آثار آلینوش طریان»؛ کتاب: یادی از بزرگان. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تیر ۱۳۹۰ش. صص ۲۹۸- ۳۰۲.

*حسینی، سید حجت الحق. «بانوی اخترفیزیک و ستاره‌شناسی ایران: دکتر آلنوش طریان». مجله هویس: دوهفته‌نامه اجتماعی و فرهنگی فارسی و ارمنی. س۶. ش ۱۴۱. اسفند ۱۳۹۱ش. صص ۶- ۷.

*داویدیان، نورا و همکاران. «آلنوش طریان»؛ کتاب: یادنامه اساتید و مدرسین ایرانیان ارمنی‌تبار دانشگاه‌های ایران. تهران: انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران، اسفند ۱۳۹۸ش. ص ۱۴۶.

*حسینی، سیدحجت الحق. «به انگیزه نکوداشت دهمین سالیاد درگذشت بانوی اخترفیزیک ایران: استاد دکتر النوش طریان». روزنامه آلیک. سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ش. س۸۹. ش ۳۴۷. ص۳.

*نعیمی‌پور، نفیسه. «بانوی خورشید». دو فصلنامه میراث علمی ایران و اسلام. س۹. ش ۱۸. پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. صص ۱۵۵- ۱۵۸.

*شرایلی، محمدرضا و عادلوند، پدیده. «آلنوش طریان»؛ کتاب: تئاتر نوین ایران و خانواده طریان. تهران: معارف، ۱۳۹۹ش. صص ۵۴- ۵۵.

*حسینی، سید حجت الحق. «اندیشیدن به وقت کهکشان‌ها...» ضمیمه فرهنگی روزنامه اطلاعات. چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ش. س۹۵. ش۲۷۸۰۷. صص ۶- ۷.

*اخوان، محمد و دیگران. «دکتر آلنوش طریان»؛ کتاب: فیزیک در ایران: گذشته و حال. چ یک. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۰ش. ج۲. صص۱۲۳- ۱۲۸.

*عمرانی، شادیار. «آلنوش طریان»؛ کتاب: زنان تأثیرگذار ایران. چ یک. بی‌جا: ناکجا و ایران وایر، ۱۴۰۱ش. صص ۱۸۳- ۱۸۶.

*عمرانی، شادیار. «آلنوش طریان»؛ کتاب: زنان تأثیرگذار ایران. چ۲. بی‌جا: ناکجا و ایران وایر، ۱۴۰۲ش. صص ۲۸۷- ۲۹۱.

*دهقانی، آرزو. «آلنوش تریان»؛ کتاب: زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران. دبیران تألیف: الهام نظری و گلچهره سهراب. چ۲۲. تهران: هوپا، ۱۴۰۲ش. ص۳۴.

*یونانسیان، ایساک. «آلنوش تریان»؛ کتاب: «ارمنیان ایران و نام‌آوران ارمنی». چ یک. تهران: نشانه، ۱۴۰۳ش. صص۳۰۸- ۳۱۱.

ب) کتاب:

*شرایلی، محمدرضا و عادلوند، پدیده. تئاتر نوین ایران و خانواده طریان؛ به همراه نمایشنامه‌هایی نویافته. تهران: معارف، ۱۳۹۹ش. ۴۱۴ص. روشنگری: شناخت غیرمستقیم می‌دهد.

*سرمشقی، فاطمه. آلنوش تریان: دختری که مادر ماه و خورشید بود. از مجموعه «زنان و مردانی که ایران را ساخته‌اند.» چ یک. تهران: شهر قلم، ۱۴۰۴ش. ۲۴ ص. روشنگری: مخاطب نوجوانان است.

*حسینی، سیدحجت الحق. روشنای آسمان: شناخت‌نامه اسنادی بانو دکتر آلنوش طریان. چ یک. تهران: ۱۴۰۵ش.

پ) فیلم مستند:

*دلیر، حسین (کارگردان). فرزانگان ایران: سوی خورشید. شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۲ش.

*صیاد، محمدرضا. بزرگ بانو. تولید: ۲۷ مهر ۱۳۸۹ش. نمایش در انجمن دانشگاهیان ارامنه اصفهان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ش؛ و نمایش دوباره در انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ش.

*صیاد، محمدرضا. خاکستر وجود. تولید: ۸ آبان ۱۳۸۹ش. نمایش در انجمن دانشگاهیان ارامنه اصفهان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ش؛ و نمایش دوباره در انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ش.

پی‌نوشت:

۱. اطلاعات استخراجی از پرونده‌های بایگانی انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران، پاییز ۱۳۹۹ش. (سیدحجت الحق حسینی)

۲. Recherches Sur Les Proprique des Carbures Aromatiques