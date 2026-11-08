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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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گاهشمار زندگی بانو استاد دکتر طریان

یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران و نخستین بانوی استاد دانشگاه تهران | بانوی برگزیده دانش

آبان ۱۲۹۹ش: زادروز سه‌شنبه ۱۸ آبان/ ۹ نوامبر ۱۹۲۰م. تهران

مهر ۱۳۴۰۵ش: ورود به دبستان ارمنیان

خرداد ۱۳۲۳ش: دریافت دیپلم از دبیرستان انوشیروان دادگر

مهر ۱۳۲۳ش: پذیرش در گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۲۶ش: دریافت کارشناسی فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران و کار در آزمایشگاه فیزیک

تیر ۱۳۲۶ تا تیر ۱۳۲۸ش: رئیس انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران

تیر ۱۳۲۷ش: سرپرست آزمایشگاه‌های دانشکده علوم دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۲۸ش: سرپرست آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران

شهریور ۱۳۲۸ش: رفتن به فرانسه و تحصیل در دانشگاه سوربن

۱۳۳۵ش: دریافت دانشنامه دکتری اخترفیزیک از دانشکده علوم دانشگاه سوربن فرانسه

۱۳۳۸ش: فرصت مطالعاتی در انستیتو اخترفیزیک ماکس پلانک آلمان غربی

۱۳۴۰ش: حضور و سخنرانی در همایش بین‌المللی فیزیک خورشیدی در دانشگاه برکلی امریکا

۱۳۴۳ش: ارتقا به مرتبه استادی دانشگاه تهران

۱۳۴۵ش: عضویت در هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

۱۳۴۸ش: ریاست گروه تحقیقات فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

۱۳۴۹ش: حضور و سخنرانی در همایش بین‌المللی اخترفیزیک ستارگانی و انرژی خورشیدی در دانشگاه لندن انگلستان

شهریور ۱۳۵۸ش: بازنشستگی از دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

۱۳۸۲ش: پخش مستند «سوی خورشید» از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران

تیر ۱۳۸۵ش: کسب عنوان بانوی فرهیخته سال و بزرگداشت هفته زن از سوی نهاد ریاست جمهوری

مرداد ۱۳۸۵ش: بزرگداشت ۳۰ سال خدمات ارزشمند علمی به همت انجمن خیریه ارامنه تهران و انجمن فیزیک ایران

آذر ۱۳۸۸ش:

مرداد ۱۳۸۹: اهدای کتابخانه شخصی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و دریافت لوح سپاس از مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آبان ۱۳۸۹ش: مراسم جشن ۹۰ سالگی در باشگاه آرارات تهران به اهتمام انجمن بانوان نیکوکار ارمنی ایران و مؤسسه ترجمه و تحقیق هور

آذر ۱۳۸۹ش: آیین نکوداشت مقام شامخ نخستین بانوی فیزیکدان و مادر ستاره‌شناسی ایران: دکتر آلنوش طریان در باشگاه فرهنگی، ورزشی آرارات اصفهان از سوی انجمن دانشگاهیان و دانشجویان ارمنی اصفهان

اسفند ۱۳۹۰ش: درگذشت در ۱۴ اسفند/۵ مارچ ۲۰۱۱م. در سرای سالمندان توحید و خاکسپاری در ۱۶ اسفند آرامستان ارامنه ایران

مرجع‌شناسی زیست‌نامه بانو دکتر طریان (به ترتیب تاریخ انتشار):

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ب) کتاب:

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*سرمشقی، فاطمه. آلنوش تریان: دختری که مادر ماه و خورشید بود. از مجموعه «زنان و مردانی که ایران را ساخته‌اند.» چ یک. تهران: شهر قلم، ۱۴۰۴ش. ۲۴ ص. روشنگری: مخاطب نوجوانان است.

*حسینی، سیدحجت الحق. روشنای آسمان: شناخت‌نامه اسنادی بانو دکتر آلنوش طریان. چ یک. تهران: ۱۴۰۵ش.

پ) فیلم مستند:

*دلیر، حسین (کارگردان). فرزانگان ایران: سوی خورشید. شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۲ش.

*صیاد، محمدرضا. بزرگ بانو. تولید: ۲۷ مهر ۱۳۸۹ش. نمایش در انجمن دانشگاهیان ارامنه اصفهان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ش؛ و نمایش دوباره در انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ش.

*صیاد، محمدرضا. خاکستر وجود. تولید: ۸ آبان ۱۳۸۹ش. نمایش در انجمن دانشگاهیان ارامنه اصفهان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸۹ش؛ و نمایش دوباره در انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ش.

پی‌نوشت:

۱. اطلاعات استخراجی از پرونده‌های بایگانی انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران، پاییز ۱۳۹۹ش. (سیدحجت الحق حسینی)

۲. Recherches Sur Les Proprique des Carbures Aromatiques

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گاهشمار ، تاریخ ، شهرت
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