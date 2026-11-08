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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
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تاکید بر نقش نخبگان جامعه ایثارگری در زمینه جهش علمی و فناورانه

ف معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر موضوع مسکن، ساماندهی مدیریت‌ استانی در راستای تمرکززدایی و اجرای طرح مدیریت مورد در مددکاری و همچنین نقش نخبگان جامعه ایثارگری در زمینه جهش علمی و فناورانه تاکید کرد.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع معاونین و مدیران بنیاد از تدابیر ارزشمند رهبر معظم انقلاب قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم کشور عزیزمان در آینده، در سطح منطقه و جهان نقش بی‌بدیلی داشته باشد.

به گزارش «ایثار»، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: یکی از نکاتی که همواره در تمامی پیام‌های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مورد تاکید قرار گرفته، موضوع انسجام، همبستگی و وحدت است. نکته دیگر، که در پیام اخیر ایشان مشاهده کردیم، موضوع جهش علمی و فناورانه می باشد. دنیای آینده، دنیای فناوری است و رهبر انقلاب به خوبی به این موضوع اشاره کرده اند. ما باید درک کنیم که در دنیای آینده چه فناوری‌هایی مطرح است و باید در این زمینه به صورت جهشی اقدام ‌کنیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد، دانشگاه شاهد و سازمان اقتصادی کوثر باید به این موضوع، توجه و نگاه جدی‌تری داشته باشند، چرا که عصر آینده، عصر ترکیبی فناوری است و باید بنیاد، جامعه ایثارگری و نخبگان آن در این زمینه پیشرو بوده و از ظرفیت‌های ملی در حوزه فناوری و علمی استفاده و برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

موسوی در ادامه گفت: ترسیم ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران و تشکیلات تفصیلی آن به اتمام رسیده و موضوع تشکیلات تفصیلی استان‌ها در حال پیگیری است. لازم است بخش عملیاتی، فعال‌تر و قوی‌تر دیده شود چرا که مسوول پاسخگویی است و در استان‌ها باید نیروی انسانی کافی جهت اجرای طرح مدیریت مورد در نظر گرفته شود. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: موضوع فرزندان خردسال شهدا بسیار مهم و حائز اهمیت است و در این زمینه باید با حساسیت ویژه ای اقدام شود. معاونین و مدیران باید دیدار با خانواده شهدا را جزو برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهند و نسبت به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

وی همچنین به چند برنامه مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع مسکن، ساماندهی مدیریت‌ استانی در راستای تمرکززدایی و اجرای طرح مدیریت مورد در مددکاری، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به وظایف مدیریت مورد مددکاری معاونت تعاون و امور اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی نیازها، اولویت بندی آنها، هدف گذاری و تهیه برنامه عملیاتی، حاکمیت بخشی کرامت انسانی و رعایت عدالت در ارائه خدمات، ارتقاء سرمایه اجتماعی، رضایت جامعه هدف و سنجش مستمر آن، مدیریت چرخه نظام ارجاع و پیگیری‌های سلامت، حمایتی و معیشتی، مشارکت فعالان جامعه هدف در فعالیت‌های اجتماعی، گروهی و فرهنگی، پایش سلامت، بهداشت، مددیاری، دارویار از موارد قابل اشاره در این زمینه است.

برچسب ها: نخبگان ، ایثارگران ، بنیاد شهید
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