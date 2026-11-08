انفجار سومین نفتکش در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شده است.

جوان آنلاین:، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شده و دود حاصل از آتش سوزی این نفتکش ها آسمان تنگه هرمز را فرا گرفته است.

این نفتکش ها بدلیل خاموش نمودن سامانه های ناوبری و شناسایی خود و شرارت ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا در آتش در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: مقررات ایرانی تنگه هرمز بارها به همه کشتی ها اعلام شده و سرپیچی شناورها از این مقررات و همراهی با ارتش قاچاقچی آمریکا برای عبور از مسیر های غیر مجاز تنگه هرمز سرنوشتی جز این نخواهند داشت.