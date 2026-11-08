کد خبر: 1389269
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
سیاست » اخبار کلی

نگاهداری: جنگ علیه ایران به عامل فرسایش قدرت سیاسی ترامپ تبدیل شد

نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: وسوسه نمایش قدرت در برابر ایران، ترامپ را وارد مسیری کرد که هزینه‌های آن صرفاً به شکست در یک انتخابات محدود نخواهد ماند.

جوان آنلاین: بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: برخی شکست‌ها صرفاً نتیجه یک رقابت سیاسی را تغییر می‌دهند، اما برخی دیگر معادلات راهبردی یک کشور را دگرگون می‌کنند. آنچه امروز در آمریکا رخ داده، از جنس دوم است. شکست‌های تاریخی، آثار تاریخی بر جای می‌گذارند و مهم‌ترین اثر این شکست آن است که هزینه تعرض به ایران، از میدان جنگ به متن سیاست داخلی آمریکا منتقل شده است.

ثبت هزینه حمله به ایران در حافظه سیاستمداران آمریکایی

وی افزود: بازدارندگی پایدار صرفاً با نمایش قدرت در میدان به دست نمی‌آید. زمانی شکل می‌گیرد که هزینه رویارویی با یک کشور در حافظه راهبردی تصمیم‌گیران طرف مقابل ثبت شود. آنچه امروز اتفاق افتاده، باید برای سال‌ها در محاسبات سیاستمداران، فرماندهان نظامی، اندیشکده‌ها و نخبگان آمریکایی باقی بماند. برای بازداشتن آمریکا از تکرار یک اشتباه تاریخی، باید خاطره پرهزینه بودن آن اشتباه را در ذهن تصمیم‌سازان واشنگتن ماندگار کرد. این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی مقاومت ملت ایران است.

نگاهداری با اشاره به عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا تصریح کرد: بازدارندگی را نمی‌توان صرفاً بر ملاحظات اخلاقی و حقوقی بنا کرد. آنچه محاسبات قدرت را تغییر می‌دهد، واقعیت هزینه‌هاست. در ماجرای ونزوئلا نیز مناقشات حقوق بین‌المللی نتوانستند مانعی مؤثر در برابر ماجراجویی دولت آمریکا ایجاد کنند. اما امروز شهروند آمریکایی آثار جنگ را در قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و آینده اقتصادی خود احساس می‌کند. این واقعیت مهمی است که حتی ترامپ نیز نمی‌تواند آن را انکار کند. جنگی که قرار بود برای ترامپ اعتبار و قدرت تولید کند، اکنون به اصلی‌ترین عامل فرسایش قدرت سیاسی او تبدیل شده است.

ترامپ اسیر وسوسه نمایش قدرت شد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به نظر می‌رسد امروز ترامپ باید از خود بپرسد کدام‌یک آسیب بیشتری به اعتبار سیاسی او وارد کرده است؛ رسوایی‌های مربوط به پرونده اپستین یا پیامدهای ماجراجویی علیه ایران؟ وسوسه نمایش قدرت در برابر ایران، او را وارد مسیری کرد که هزینه‌های آن صرفاً به شکست در یک انتخابات محدود نخواهد ماند. این جنگ، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی به آمریکا، اعتبار این کشور و قابلیت اتکای آن به ابزار نظامی برای تحمیل اراده خود را نیز برای همیشه تغییر داده است.

نگاهداری ادامه داد: اگر جمهوری‌خواهان همچنان سرنوشت سیاسی خود را به ماجراجویی‌های ترامپ گره بزنند، ممکن است برای یک دهه یا حتی بیشتر با پیامدهای این تصمیم مواجه باشند. از سوی دیگر، تغییر موازنه قدرت در کنگره، امکان تحقیقات گسترده‌تر درباره عملکرد دولت و حتی طرح مجدد موضوع استیضاح را فراهم می‌کند.

وی افزود: اطرافیان ترامپ نیز باید به خاطر داشته باشند که ریاست‌جمهوری او ابدی نیست. برای سیاستمدارانی که امروز در تصمیمات پرهزینه کاخ سفید مشارکت می‌کنند، فردای ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند به‌اندازه امروز آن تعیین‌کننده باشد. با توجه به سواستفاده‌های صورت گرفته، تداوم این مسیر، ممکن است زمینه پیگردهای قضایی آینده را فراهم کند.

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت دستیابی به توافق با آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: کسانی که اصرار داشتند پیش از این انتخابات باید به هر قیمت و با پذیرش مطالبات طرف آمریکایی به توافق رسید، امروز فرصت مناسبی دارند تا در خلوت خود بار دیگر محاسباتشان را مرور کنند. اگر آن نسخه اجرا می‌شد، چه امتیازاتی از دست می‌رفت و امروز در چه موقعیتی قرار داشتیم؟ گاهی پرهزینه‌ترین تصمیم برای یک کشور، امتیاز دادن از سر نگرانی نسبت به آینده‌ای است که هنوز فرا نرسیده است.

به مسئولان کشور اعتماد کنیم

وی تأکید کرد: در مقطعی قرار داریم که هر کنش و حتی هر ناکنش ما پیامدهایی تاریخی برای آینده ایران دارد. در چنین شرایطی باید به پیچیدگی تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور توجه کنیم. بخشی از اختلاف ارزیابی‌ها ناشی از آن است که همه اطلاعات و ملاحظات امنیتی و راهبردی در دسترس افکار عمومی و حتی بسیاری از نخبگان قرار ندارد. از این رو، اعتماد به تدبیر مسئولان کشور، رؤسای سه قوه، شورای عالی امنیت ملی و به‌ویژه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، اهمیتی مضاعف دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در آمریکا شاهد آن هستیم، نباید صرفاً به‌عنوان شکست یک رئیس‌جمهور یا یک حزب سیاسی تفسیر شود. اهمیت راهبردی این تحول در آن است که نشان می‌دهد ایران می‌تواند نه‌تنها در میدان نبرد، بلکه در محاسبات سیاسی و معادلات قدرت در واشنگتن نیز اثرگذار باشد. البته نباید از این واقعیت دچار غرور یا خطای محاسباتی شد. پیروزی بزرگ‌تر آن است که هزینه‌های تحمیل‌شده به آمریکا، به یک درس ماندگار در حافظه تاریخی این کشور تبدیل شود. به‌گونه‌ای که از این پس، هر سیاستمداری در آمریکا و سایر کشورهای جهان، پیش از اندیشیدن به گزینه نظامی علیه ایران، نه‌فقط توان دفاعی کشورمان، بلکه سرنوشت سیاسی کسانی را به یاد آورد که پیش از او این مسیر را آزموده‌اند.

منبع مهر

برچسب ها: بابک نگاهداری ، جنگ علیه ایران ، ترامپ
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