کد خبر: 1389226
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

۸۰ هزار مسجد ظرفیتی ارزشمند برای حل مشکلات مردم هستند

ی رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت ۸۰ هزار مسجد در کشور برای مشارکت در حل مشکلات مردم، خواستار نقش‌آفرینی این مراکز در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در یکی از مساجد جنوب تهران، با اشاره به ظرفیت بالای مساجد در حکمرانی محله‌ای، اظهار داشت: وجود ۸۰ هزار مسجد در کشور یک ظرفیت بسیار ارزشمند برای کمک به حل مشکلات جامعه با مشارکت خود مردم و همراهی بسیج است.

رئیس جمهور در این نشست صمیمی که با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، استاندار تهران، فرمانده سپاه محمد رسول‌ الله تهران بزرگ، امام جماعت مسجد، مدیرمحله و دبیران کارگروه‌های تخصصی طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در مسجد امام زین‌العابدین(ع) محله خلیج فارس شمالی تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم و نباید نسبت به مشکلات مردم بی تفاوت باشیم، افزود: اگر بتوانیم مساجد کشور را برای کمک به حل مشکلات کشور فعال کنیم، بخش زیادی از مشکلاتی که امروز در شهرها و محلات مختلف با آن مواجه هستیم، برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مراکز مرتبط اعم از فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ارتباط هماهنگ و منسجم باید برای شناسایی، ارائه راهکار و حل مشکلات مردم تلاش و مشارکت کنند، تصریح کرد: اقدمات خوب و مفید انجام شده در این مسجد می‌تواند به عنوان الگو در دیگر مساجد کشور نیز اجرایی شود.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و تهاجم نظامی دشمنان به کشورمان، اظهارداشت: دولت به تنهایی قادر به حل همه این مشکلات نیست اما درصورتی که مردم همراهی و کمک کنند می‌توانیم توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان متجاوز را خنثی کنیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه روحیه حاکم بر جامعه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و همراهی مردم و دولت در آن مقطع، امروز هم می‌تواند چاره حل مشکلات و بحران‌های کشور باشد، افزود: ما در دولت برای استفاده از مشارکت و همراهی مردم در طرح حکمرانی محله‌ای با محوریت مساجد، همه تلاش خود را انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه باور دارم که ما هیچ چیزی از کشورهای دیگر و همسایگان خود کمتر نداریم، گفت: باید خود را باور کنیم و برای موفقیت و حل مشکلات و غلبه بر بحران‌ها دست به دست هم داده و با وحدت و انسجام تلاش کنیم، وظیفه همه ما حل مشکلات مردم است.

پزشکیان با اشاره به اینکه باید برای بهترین و برترین بودن کار و تلاش کنیم، گفت: باید این باور و اعتقاد را در مردم و جوانان کشور ایجاد کنیم که می‌توانیم بهترین باشیم و با غلبه بر مشکلات و بدون توجه به دسته بندی‌ها و جناح بازی‌های سیاسی، دشمنان را در تحقق اهداف و نقشه‌هایشان برای ایجاد تفرقه در کشور، ناکام کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت و اهمیت صرفه جویی و مدیریت مصرف سوخت و انرژی گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده برای تولید گاز در کشور با تجاوز نظامی دشمن آمریکایی – صهیونیستی، صرفه جویی و مدیریت مصرف سوخت بویژه در ماه‌های سرد سال بسیار مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه همه ما باید تلاش کنیم با صرفه جویی انرژی، برق و گاز صنایع تولیدی قطع نشود و تولید کشور آسیب نبیند، گفت: مساجد باید در مدیریت مصرف و تشویق مردم به صرفه جویی الگو باشند، دشمنان امروز به دنبال ایجاد نارضایتی در بین مردم هستند و همه ما باید دست به دست هم توطئه دشمنان را نقش بر آب کنیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، استاندار تهران، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، امام جماعت مسجد امام زین‌العابدین(ع) و مدیر و دبیران کارگروه‌های تخصصی این مسجد اعم از مشارکت مردمی و امور خیریه‌ها، امور بانوان، فرهنگی و اجتماعی، محرومیت زدایی و اشتغال زایی، ورزش و جوانان، آموزش و سلامت و امنیت عمومی پایدار، گزارشی از اقدامات انجام شده برای شناسایی و حل مشکلات مردم در راستای اجرای طرح حکمرانی محله ای با محوریت مساجد با هدف اتصال توان توانمندان به نیاز نیازمندان محلات و شهرها ارائه کردند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مساجد ، مسجد
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