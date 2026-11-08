معاون سیاسی وزیر کشور گفت: چهارمین جلسه گفت و گوی ملی، با حضور فراکسیون‌ سه گانه خانه احزاب ایران و نمایندگان احزاب با معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد.

جوان آنلاین: علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت درگذشت صادق نوروزی دبیرکل حزب توسعه ملی، عنوان کرد: امروز یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در کشور باید گفت و گو با احزاب به عنوان نمایندگان حقیقی مردم باشد.

وی با اشاره به مفهوم بازآرایی سپهر سیاسی در کشور تاکید کرد: در این بازآرایی که محمل آن مبتنی بر گفت و گو است. احزاب نقش بی‌بدیلی دارند و باید تلاش شود تا احزاب در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور نقش داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور، به ده مسئله محوری گفت و گوی ملی اشاره کرد و گفت: لحاظ این ده مسئله محوری که مبتنی بر اشتراکات ملی است باید مطمح نظر قرار گیرد.

زینی‌وند با تاکید بر اهمیت انسجام و وحدت ملی افزود: مبنای این گفت و گوی ملی باید بر اساس دو ضلع مهم و اساسی صورت گیرد. یکی اینکه از سوی احزاب ارکان نظام تقویت شود؛ در این موضوع صیانت از ساختار رسمی کشور مورد احترام واقع شود. و دیگری پذیرش تنوع و وجود سلایق مختلف در کشور است. بر این اساس گفت و گوی ملی باید در چنین شرایط و با رعایت این دو اصل محوری صورت گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور، ضمن تاکید بر تداوم جلسات با احزاب، عنوان کرد: این نشست‌ها مبنای مناسبی برای تصمیم‌سازی است و ضروری است همه اعضا تلاش کنند تا براساس مساله محوری گفتگوی ملی، راهکارهای اجرایی را برای تصمیم‌گیران احصا کنند؛ در این راستا، تلاش خواهد شد تا به فراخور هر موضوع از وزارتخانه مربوطه نیز در این نشست‌ها حضور یابند تا تصمیم‌سازی‌ها بر اساس شرایط واقعی کشور صورت گیرد.

در پایان این نشست، نمایندگان احزاب نیز پیشنهادات خود را درباره گفت و گوی ملی و ضرورت‌های آن مطرح کردند.