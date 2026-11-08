مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه ذخایر تسلیحاتی لازم جهت دفاع از کشور برای سال‌ها تأمین است، گفت: نیرو‌های مسلح آماده و دست به ماشه هستند و اگر دشمن دست از پا خطا کند، پاسخ ایران ویرانگر و شدید خواهد بود.

جوان آنلاین: پارک ملی هوافضا از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز به یکی از مراکز مهم نمایش دستاورد‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوافضا تبدیل شده است؛ مجموعه‌ای که در آن، تجهیزات واقعی، اما غیرعملیاتی در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. سردار «علی بلالی» مسئول پارک ملی هوافضا و مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس، از آخرین دستاورد‌های این نیرو سخن گفته است که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

دفاع‌پرس: سردار ممنون از اینکه وقت خود را به ما اختصاص دادید. در ابتدا بفرمایید که پارک ملی هوافضا چه خصوصیاتی دارد و چه دستاورد‌هایی را به نمایش عموم در آورده است؟

مجموعه‌ای که در آن قرار داریم، پارک ملی هوافضاست. این پارک ملی از سال ۱۳۹۹ شروع به کار کرده است؛ ما در این نمایشگاه، بخشی از دستاورد‌های هوافضای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته‌ایم. این نمایشگاه در پنج حوزه مختلف موشکی، پهپادی، عملیات هوایی، پدافند هوایی و فضایی شکل گرفته است.

دفاع‌پرس: این تجهیزات ماکت هستند یا واقعی؟

همه امکاناتی که اینجا وجود دارد، امکاناتی است که خود جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح کشورمان ساخته‌اند. این تجهیزات و امکانات همگی واقعی هستند؛ اما هیچ‌کدام عملیاتی نیستند. به عبارت دیگر، هیچ خطری برای افراد بازدیدکننده ندارند. این تجهیزات واقعی است و ماکت نیست. در حقیقت این تجهیزات به این شکل برای مخاطب این حس را ایجاد می‌کند که با یک واقعیت روبه‌رو است، نه با یک ماکت.

دفاع‌پرس: آیا تجهیزات این نمایشگاه به‌روزترین دستاورد‌های کشور هستند؟

تجهیزاتی که هم‌اکنون در اینجا وجود دارد؛ حدوداً شش سال، از آخرین دستاورد‌های کنونی ما عقب‌تر است. مثلاً ما پهپادی داریم که بیش از ۳۵ ساعت مداومت پرواز دارد و ارتفاع پروازی‌اش بالای ۳۰ هزار پاست، اما در این نمایشگاه به نمایش درنیامده است؛ همین‌طور موشک‌های پدافندی و آفندی و سامانه‌های مختلفی هستند که هنوز در معرض نمایش قرار ندادیم؛ لذا این نمایشگاه فقط بخشی از تجهیزات ما را به نمایش گذاشته است.

Play Video

کد ویدیو

دانلود

فیلم اصلی

دفاع‌پرس: مخاطبان اصلی پارک ملی هوافضا و نمایشگاه دستاورد‌های نیروی هوافضا چه کسانی هستند و چگونه می‌توانند برای بازدید هماهنگ کنند؟

اکثر مخاطبان ما دانش‌آموزان، دانشجویان، نیرو‌های مردمی و بسیج، نظامیان و شخصیت‌های مختلف خارجی هستند که با هماهنگی قبلی در این مرکز حضور پیدا می‌کنند و مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی می‌توانند درخواست بازدید را کتباً برای مجموعه ارسال کنند؛ همچنین عموم مردم هم می‌توانند در هفته هوافضا -که از ۱۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود- بدون هماهنگی قبلی از نمایشگاه بازدید کنند.

دفاع‌پرس: درباره هفته هوافضا و استقبال مردم از بازدید‌های عمومی بیشتر توضیح بفرمایید.

امسال برای سومین سال در هفته هوافضا و مصادف با سالروز شهادت سردار شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، بازدید‌های عمومی راه‌اندازی شده، که استقبال عمومی برای بازدید از نمایشگاه نیز بسیار بالا بوده است.

دفاع‌پرس: آیا در نمایشگاه امسال برنامه‌های جدیدی دارید؟

امسال تغییراتی در شیوه اجرا خواهیم داشت که ان‌شاءالله در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دفاع‌پرس: چه تجهیزات جدیدی به نمایشگاه اضافه می‌شود؟ آیا موشک خرمشهر هم در نمایشگاه حاضر است؟

ما اکنون موشک خرمشهر را در مجموعه هوافضا داریم؛ یک سری امکانات دیگر هم داریم که به مرور اضافه خواهیم کرد؛ همچنین سعی داریم که از تجهیزات، ادوات و بقایای به غنیمت گرفته‌شده از دشمن هم در نمایشگاه استفاده کنیم و آن‌ها را به نمایش عموم درآوریم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دفاع‌پرس: آیا از تجهیزات دشمن برای مهندسی معکوس استفاده می‌شود؟ نیروی هوافضا در این زمینه چه کاری انجام می‌دهد؟

مهندسی معکوس از زمان حاج حسن طهرانی‌مقدم انجام می‌شده و تا امروز هم ادامه دارد؛ همچنین امکانات بسیار زیادی از دشمن به دست ما رسیده و ما در حال مهندسی معکوس آن‌ها هستیم. همه سعی‌ جوانان ما در صنایع دفاعی این است که برای ارتقای علمی صنعت دفاعی از هر ظرفیتی که وجود دارد، حداکثر بهره‌برداری را انجام دهند.

دفاع‌پرس: رئیس دولت تروریست آمریکا و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که توان نظامی ایران را از بین برده‌اند و ایران را به عصر حجر برمی‌گردانند. پاسخ شما به این لفاظی‌ها چیست؟

دشمن حرف بیهوده می‌زند. ما ایرانی‌ها اصطلاحی داریم که می‌گوییم «حرف، باد هواست»؛ دشمن امروز پیر و فرسوده شده و توان مقابله نظامی با ما را ندارد. اما آنان به دنبال این هستند که وحدت ما را بشکنند و از بین ببرند. تا زمانی که مردم با هم متحد باشند، همین اتحاد رمز پیروزی ما خواهد بود.

دفاع‌پرس: نقش مردم و وحدت ملی در برابر دشمن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مردم عزیز ما که مردم مبعوث‌شده هستند، کسانی هستند که همواره در میدان حضور دارند و نشان دادند که در مقابل دشمن ایستاده‌اند. هنگامی که صدام به ما حمله کرد، امام راحل (ره) فرمود یک دزدی آمده، یک سنگی انداخته و فرار کرده (قدیم عادت دزدان منازل اینگونه بوده که وقتی می‌خواستند جایی را سرقت کنند، سنگی می‌انداختند و اگر کسی عکس‌العملی نشان نمی‌داد، آن مکان را غارت می‌کردند و همه چیز را می‌بردند)؛ حرکت صدام را امام (ره) به یک دزدی که آمده سنگ انداخته تعبیر کردند.

Play Video

کد ویدیو

دانلود

فیلم اصلی

مردم آمدند و وارد صحنه شدند و آن حمایت‌های همه‌جانبه را از کشور و نیرو‌های مسلح انجام دادند و جنگ را به پیروزی رساندند. این مردم همان مردمی هستند که امام راحل درباره‌شان فرمود: «با جرأت مدعی هستم که مردم ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از «ملت حجاز» در عهد رسول الله (ص) و «کوفه و عراق» در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی سلام الله و صلواته علیهما می‌باشند.» این تعریف امام از مردم است. رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز فرمودند که این مردم مبعوث می‌شوند و فرمودند ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است؛ این منجر شده به حضور میلیونی مردم در سراسر کشور. این یعنی یک پشتوانه بسیار محکم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کشور ما. مردم ما نشان دادند که پشت این نظام هستند، کار را دنبال می‌کنند و هیچ چیزی نمی‌تواند آن‌ها را از این مسیر منصرف کند. ملت بزرگ ایران اطمینان داشته باشند که نیرو‌های مسلح مثل آن‌ها در میدان هستند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دفاع‌پرس: لطفاً درباره اقدامات دفاعی نیرو‌های مسلح پس از جنگ رمضان توضیح دهید.

همان‌طور که فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح اشاره کرده‌اند، ما در فرصتِ پس از جنگ رمضان، توان خود را ارتقا داده‌ایم. بحمدالله ابزار و امکانات ما در این فرصت بسیار رشد کرده و تولید ما از گذشته بیشتر شده است. باید به این موضوع توجه شود که همه امکاناتی که برای تولید موشک، پهپاد و ... به آن نیاز هست، داخل کشورمان وجود دارد. مردم مطمئن باشند، فرزندان‌شان در همه مجموعه‌های نیرو‌های مسلح پای کار هستند و توان دفاعی را افزایش می‌دهند. آمریکا هم بداند توانی که از داخل می‌جوشد، هیچ‌وقت جلویش را نمی‌توان گرفت. ما مثل برخی کشور‌ها نیستیم که در پی امنیت وارداتی هستند، بلکه نیاز‌های دفاعی کشورمان را خودمان می‌سازیم و خودکفا هستیم.

نیرو‌های مسلح آماده و دست به ماشه هستند و در صورت خطای دشمن، پاسخ خواهند داد. اگر دشمن دست از پا خطا کند، پاسخ ایران ویرانگر و شدید خواهد بود.

دفاع‌پرس: درباره وحدت و پرهیز از اختلاف در برابر دشمن چه توصیه‌ای دارید؟

هیچ‌گاه نباید بین ارکان نظام که در مقابل آمریکا محکم ایستاده‌اند، چه در حوزه سیاسی و دیپلماتیک و چه در میدان و خیابان اختلاف ایجاد شود. هر حلقومی که بخواهد بین صفوف متحد ملت و مسئولان تفرقه بیاندازد، حلقوم دشمن است و باید در این زمینه مراقب باشیم.

امروز مردم در همه بخش‌ها در میدان عمل مشغول هستند؛ از طرفی شاهدیم زیرساخت‌ها و پل‌هایی که آسیب دیده بود به سرعت در حال بازسازی است و این روند پرشتاب ادامه دارد. دشمن قصد داشت جلوی پیشرفت ملت ما رابگیرد؛ اما اکنون شاهدیم که در حوزه‌های مختلف هموطنان‌مان افتخارآفرین هستند و به لطف خدا این مسیر پرشتاب پیشرفت در حوزه‌های مختلف ازجمله در موضوعات علمی و ورزشی، ادامه خواهد داشت.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دشمن امروز مدعی است که می‌تواند زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، حال آنکه این ادعا‌ها تنها یک لفاظی است و دشمن نمی‌تواند اقدام عملی مؤثری انجام دهد. ما در مسیر رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت می‌کنیم و این مسیر، مسیر پیروزی است؛ همچنین ما امروز ده‌ها میلیون جان‌فدا داریم. مسیر دیپلماسی و میدان کاملاً روشن است؛ موفقیت در میدان کاملاً در دسترس است و ما با اتحاد به پیروزی خواهیم رسید.

دفاع‌پرس: به‌عنوان بخش پایانی این گفت‌وگو، بفرمایید که آیا خبر خوش دفاعی برای ملت بزرگ ایران دارید؟

همه دستاورد‌های صنعت دفاعی در حقیقت خبر خوب برای ملت بزرگ ایران است و این تلاش‌های مستمر ادامه خواهد داشت؛ همچنین نیرو‌های مسلح ما منتظر فرصت هستند تا بتوانند به دشمن احمق درس فراموش‌نشدنی بدهند. ما محکم در میدان هستیم و ذخائر تسلیحاتی لازم جهت دفاع از کشور، برای سال‌های سال تأمین است.