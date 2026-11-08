جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

لحظاتی قبل دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن می باشند.

این دو نفتکش که با تخلف متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، پس از برخورد با مین منفجر و در حال سوختن می باشند.

نیروی دریایی سپاه هشدار می دهد همانطور که قبلا اعلام شده است هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا همکاری و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیر مجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال پردازی های فرمانده سنتکام توجه نکنید.