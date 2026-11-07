آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

بارش‌های اخیر در تهران منجر به ثبت ۴۳ مورد آب‌گرفتگی در معابر و واحد‌های مسکونی و تجاری، ۱۳ مورد سقوط درخت و ۴ مورد پارگی کابل برق شد.

جوان آنلاین: پدرام‌قودجانی رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به بارش‌های اخیر در تهران اظهار کرد: بارش‌ها به‌صورت مقطعی گزارش می‌شود و از ساعت ۴ بعدازظهر روز گذشته تا ساعت ۶ بعد از ظهر امروز، میزان بارندگی در ایستگاه بهرود در منطقه ۲ به ۲۵ میلی‌متر، دربند به ۴۲ میلی‌متر، سولقان به ۵۰ میلی‌متر و وردیج و واریش هر کدام به ۳۰ میلی‌متر رسیده است.

به گزارش فارس، وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها، وضعیت کانال‌ها و مسیل‌های شهر به‌صورت مستمر پایش شد. در برخی نقاط از جمله کانال‌های منطقه ۱۵ و محدوده ابوذر، سطح آب تا نزدیکی لبه کانال‌ها افزایش یافت.

قودجانی ادامه داد: در مجموع، در سطح شهر تهران ۲۲ نقطه آب‌گرفتگی شناسایی شد. همچنین ۴۳ مورد آب‌گرفتگی در معابر و واحد‌های مسکونی و تجاری، ۱۳ مورد سقوط درخت و ۴ مورد پارگی کابل برق گزارش شده است.

وی با اشاره به تداوم پایش وضعیت بارندگی‌ها گفت: نیرو‌های عملیاتی و امدادی در آماده‌باش هستند و وضعیت معابر، کانال‌ها و نقاط مستعد آب‌گرفتگی تا پایان فعالیت سامانه بارشی رصد خواهد شد.