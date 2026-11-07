کد خبر: 1389154
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
ورزش » ساير

شکایت باشگاه ملوان در پی اتفاقات استادیوم تبریز

3 باشگاه ملوان اعلام کرد به خاطر شعار‌های سر داده شده در جریان دیدار تراکتور برابر خیبر، به مراجع قضایی فوتبال شکایت خواهد کرد.

جوان آنلاین: باشگاه ملوان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سر دادن برخی شعار‌ها در جریان دیدار تراکتور برابر خیبر در ورزشگاه یادگار امام تبریز واکنش نشان داد و اعلام کرد که این موضوع از مراجع قضایی فوتبال پیگیری می‌کند. در این بیانیه آمده است:

به گزارش  ایسنا، آنچه امروز در دیدار تراکتور و خیبر خرم‌آباد رخ داد، نمایش آشکار شعار‌های نژادمحور، قومیت‌ستیز و توهین‌های گسترده علیه مردم گیلان و بندرانزلی بود. تحقیر مردم یک شهر با انتساب توهین‌آمیز به تبار و منشأ ملی، هتاکی جنسی به مردم یک استان و تعرض به حرمت زنده‌یاد سیروس قایقران، اسطوره ملی فوتبال ایران، نه کری‌خوانی است و نه اختلاف هواداری. توهین به سیروس قایقران نیز یادآور هتک حرمت دیگر اسطوره‌های ملی فوتبال ایران، از جمله علی دایی و کریم باقری، در ورزشگاه‌های تبریز است؛ رفتار‌هایی که هیچ نسبتی با فرهنگ و اصالت مردم شریف آذربایجان ندارند.

نکته تأمل‌برانگیز آن است که این اتفاق، رویدادی منفرد نیست و چنین شعار‌ها و رفتار‌هایی در ورزشگاه‌های تبریز مسبوق به سابقه است. این نخستین بار نیست که گروهی از تماشاگران هتاک و قومیت‌ستیز، طی سال‌های اخیر با سوءاستفاده از فضای مسابقات ورزشی، به تحقیر هویت قومی و منطقه‌ای دیگران و هتک حرمت چهره‌های ملی ورزش ایران می‌پردازند. تکرار این رفتار‌ها در هفته‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که برخورد‌های صورت‌گرفته تاکنون بازدارندگی لازم را نداشته است. آنچه امروز در تبریز شنیده شد، تعرض مستقیم به هویت، تبار و کرامت مردم گیلان و بندرانزلی بود؛ رفتار‌هایی که با توجه به محتوای صریح شعارها، باید به‌عنوان مصادیق مشخص تبعیض نژادی و قومیتی مورد رسیدگی قرار گیرند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رأی اخیر خود علیه ملوان، بدون احراز و ذکر حتی یک مصداق مشخص از شعار نژادپرستانه، دو امتیاز از این باشگاه کسر کرد. اکنون که شعار‌های صریح و مستندِ واجد مؤلفه‌های تبعیض نژادی و قومیتی در ورزشگاه تبریز سر داده شده، پرسش روشن ما این است: اگر بدون احراز شعار نژادپرستانه دو امتیاز از ملوان کسر شد، برای این مصادیق آشکار چند امتیاز از تراکتور کسر خواهد شد؟ آیا کمیته انضباطی همان قاطعیت را در مواجهه با تخلفاتی به کار خواهد گرفت که این بار مصادیق مشخص و قابل بررسی دارند؟

باشگاه ملوان ضمن محکومیت قاطع این رفتارها، با تأکید بر تعدد مصادیق شعار‌های نژادمحور و قومیت‌ستیزانه در همین دیدار و سابقه تکرار چنین رفتارهایی، مستند به ماده ۱۵ مقررات انضباطی فیفا، که در شرایط مقرر مجازات‌هایی از جمله کسر امتیاز را برای رفتار‌های تبعیض‌آمیز پیش‌بینی کرده است، از طریق طرح شکایت رسمی نزد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، پیگیری قاطع این تخلفات را در دستور کار قرار خواهد داد و خواستار رسیدگی فوری، بررسی مستندات و اعمال مقررات ضدتبعیض، از جمله بررسی مجازات کسر امتیاز، و رسیدگی به سوابق تخلفات در مسابقات اخیر است. حرمت مردم گیلان قابل معامله نیست و نژادپرستی علیه هیچ قوم و مردمی نباید با سکوت، توجیه یا مصلحت‌اندیشی مواجه شود. کمیته انضباطی امروز بیش از هر زمان دیگری موظف است نشان دهد مجری قانون است، نه صرفاً ابزاری برای اعمال مجازات‌های گزینشی و تصمیمات مبتنی بر مصلحت‌اندیشی.

برچسب ها: باشگاه ملوان ، تراکتور تبریز ، فدراسیون فوتبال
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