تمجید ویژه اتحادیه جهانی از یَل کشتی ایران

جوان آنلاین: اتحادیه جهانی کشتی با انتشار گزارشی ویژه، به تمجید از عملکرد طوفانی و خیره‌کننده‌ی امیرحسین زارع، ملی‌پوش پرآوازه سنگین‌وزن کشورمان در رقابت‌های جهانی بزرگسالان در آستانه پرداخت و او را ستاره بی‌چون‌وچرای مسابقات و دارنده «عملکرد برتر (Top Performance)» این دوره معرفی کرد.

این اتحادیه در بازتاب اقتدار مجدد امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های جهانی، با اشاره به آمار خیره‌کننده‌ی این دلاور کشورمان نوشت: زارع با ثبت ۴ پیروزی قاطع با امتیاز عالی، کسب ۴۲ امتیاز و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز، چهارمین مدال طلای جهانی خود را به دست آورد تا همچنان پس از المپیک پاریس مقتدرانه بر سکوی نخست جهان تکیه بزند.

در گزارش اتحادیه جهانی کشتی آمده است: این دلاور کشتی آزاد ایران در مرحله نیمه‌نهایی با پرتاب ۴ امتیازی تماشایی و افزودن خاک و فنون خاک، وایت هندریکسون از آمریکا را ۱۰ بر صفر از پیش‌رو برداشت و همین روند ویرانگر را در دیدار فینال نیز مقابل عبدالله کوربانوف از روسیه با پیروزی ۱۱ بر صفر در کمتر از دو دقیقه تکرار کرد تا با پنج خروج از تشک در تایم نخست و اجرای فنی و بی‌نقص، بار دیگر عظمت کشتی ایران را به رخ جهانیان بکشد.