قاتل نزاع مرگبار پس از یک هفته فرار دستگیر شد

جوان آنلاین: سرهنگ محرم خوش‌روش اظهار کرد: هفته گذشته در پی وقوع یک فقره نزاع میان ۲ جوان حدودا ۳۰ ساله در یکی از محلات شهر نهاوند یکی از طرفین درگیری بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد و ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل از محل متواری شد.

به گزارش مهر، وی افزود: ماموران پلیس آگاهی نهاوند پس از حضور در صحنه جرم و بررسی میدانی ابتدا همدست قاتل را دستگیر کرده و سپس با تشکیل تیم ویژه قتل، اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی را برای شناسایی مخفیگاه متهم اصلی در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند تصریح کرد: با بهره‌گیری از تجهیزات سازمانی و پیگیری‌های مستمر مخفیگاه قاتل فراری در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی شد.

سرهنگ خوش‌روش ادامه داد: عصر امروز تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با اخذ نیابت قضایی به محل اختفای متهم اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: متهم تحویل مراجع قضایی شد و تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن تمامی ابعاد و انگیزه‌های این پرونده همچنان ادامه دارد.