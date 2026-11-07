سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: فرانسه و انگلیس با استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین می‌خواهند پایگاهی را برای مقابله با مسکو حفظ کنند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه اعلام کرد: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات درباره اوکراین ندارند. استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین کاملاً غیرقابل قبول است.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: هر واحد یگان نظامی در اوکراین، هدف مشروع نیرو‌های مسلح روسیه است. استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین عملا به معنای مداخله نظامی و ایجاد تهدید‌های امنیتی بیشتر برای روسیه خواهد بود. غرب همچنان نگرانی‌های مشروع روسیه در حوزه امنیت را نادیده م ی‌گیرد و به تشدید تنش ادامه می‌دهد.

«ماریا زاخارووا» سپس افزود: فرانسه و انگلیس با استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین می‌خواهند پایگاهی را برای مقابله با روسیه حفظ کنند. طرح‌ها برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه محقق نخواهد شد.