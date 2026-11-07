روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با بررسی پیامد‌های شکست انتخاباتی دونالد ترامپ، از احتمال تغییر رویکرد آمریکا در سیاست خارجی و کاهش حضور این کشور به ویژه در خاورمیانه خبر داد؛ روندی که می‌تواند موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای چین و روسیه ایجاد کند.

جوان آنلاین: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، علاوه بر پیامد‌های داخلی، می‌تواند بر رویکرد واشنگتن در سیاست خارجی و موازنه قدرت در خاورمیانه تاثیر بگذارد؛ موضوعی که احتمال کاهش تعهدات نظامی آمریکا و افزایش فرصت‌های راهبردی برای رقبای این کشور را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه با اشاره به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، نوشت که ونس دلیل اصلی این شکست را حمله نظامی به ایران عنوان کرده است.

به نوشته فایننشال تایمز، حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، یکی از عوامل اصلی شکست انتخاباتی جمهوری خواهان بوده است. ونس پیش از این نیز در محافل خصوصی با عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مخالفت کرده بود، اما اکنون مخالفت خود را به صورت علنی مطرح کرده و خواستار پایان جنگ شده است.

این روزنامه معتقد است شکست انتخاباتی جمهوری خواهان تنها یک تحول در سیاست داخلی آمریکا نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن در عرصه بین المللی باشد. بر این اساس، ترامپ ممکن است به جای گسترش حضور نظامی آمریکا در جهان، کاهش تعهدات خارجی و تمرکز بر مسائل داخلی را در دستور کار قرار دهد.

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سابق ناتو، نیز نسبت به احتمال تبدیل شدن آمریکا به کشوری منزوی‌تر ابراز نگرانی کرده است.

تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود به پیامد‌های عملیات نظامی علیه ایران برای موازنه قدرت در خاورمیانه پرداخت و نوشت، ایران در جریان این عملیات نظامی توانایی خود را برای مقاومت در برابر حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی، مختل کردن انتقال انرژی از تنگه هرمز و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه نشان داده است.

این گزارش همچنین به آسیب جدی پایگاه دریایی آمریکا در بحرین اشاره کرده و احتمال داده است که این پایگاه اساسا بازسازی نشود.

فایننشال تایمز معتقد است در صورت کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه، کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس ممکن است ناچار شوند برای تامین امنیت خود به سمت توافق و تفاهم با تهران حرکت کنند.

بر اساس این ارزیابی، ایران ممکن است از جنگ در شرایطی خارج شود که موقعیت آن در خلیج فارس نسبت به گذشته تقویت شده و به قدرت مسلط منطقه تبدیل شده باشد.

کاهش حمایت سیاسی آمریکا از رژیم صهیونیستی

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به پیامد‌های جنگ برای رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت که تغییر رویکرد سیاسی در آمریکا می‌تواند حمایت واشنگتن از تل آویو را تحت تاثیر قرار دهد.

به نوشته فایننشال تایمز، جی‌دی ونس یکی از محور‌های پیشنهادی خود برای بازسازی موقعیت جمهوری خواهان را تغییر رابطه آمریکا با رژیم صهیونیستی معرفی کرده است. این رویکرد می‌تواند برای دولت بنیامین نتانیاهو نگران کننده باشد.

این روزنامه افزود که نتانیاهو اکنون نه تنها با انتقاد دموکرات‌ها، بلکه با انتقاد بخشی از جمهوری خواهان نیز روبه رو است.

جناح نزدیک به ونس معتقد است نتانیاهو آمریکا را وارد جنگی پرهزینه کرده که پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن برای جمهوری خواهان سنگین بوده است.

فایننشال تایمز همچنین به احتمال شکل‌گیری دولت جدید در اراضی اشغالی با محوریت گادی آیزنکوت اشاره کرده و کنار رفتن نتانیاهو و متحدان راست گرای او را یکی از گام‌های احتمالی برای بازسازی حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی در آمریکا و جهان دانسته است.

نگرانی متحدان آمریکا از تغییر سیاست خارجی واشنگتن

فایننشال تایمز در ادامه با اشاره به وضعیت اروپا و آسیا نوشت که شکست ترامپ لزوما به معنای بازگشت آمریکا به سیاست خارجی سنتی و حمایت گسترده از متحدانش نخواهد بود.

به نوشته این روزنامه، کشور‌هایی مانند آلمان، انگلیس و ژاپن ممکن است امیدوار باشند کنگره جدید بتواند سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ را محدود کند، اما تغییر نگرش سیاسی در آمریکا و محدودیت‌های اقتصادی و نظامی این کشور، موانع مهمی در مسیر بازگشت به سیاست‌های گذشته خواهد بود.

این گزارش تاکید کرد که حتی دموکرات‌ها نیز تمایل چندانی به پذیرش نقش پلیس جهانی آمریکا و ورود به جنگ‌های طولانی ندارند.

در همین زمینه، فایننشال تایمز به مواضع عبدالرحمن محمد عبدل السید، سناتور منتخب میشیگان، اشاره کرد که معتقد است آمریکا بیش از اندازه نقش پلیس جهان را بر عهده گرفته است.

بر اساس این گزارش، حمله نظامی علیه ایران ذخایر مهم تسلیحاتی آمریکا، از جمله موشک‌های کروز و رهگیر‌های پاتریوت را کاهش داده است و بازسازی این ذخایر ممکن است چند سال زمان ببرد و میلیارد‌ها دلار هزینه داشته باشد.

چین و روسیه؛ برندگان احتمالی عقب‌نشینی آمریکا

کاهش احتمالی نقش نظامی و سیاسی آمریکا در عرصه بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای افزایش نفوذ چین و روسیه فراهم کند. در همین راستا، یکی از دلایل مخالفت برخی مقام‌های دولت ترامپ با حمله نظامی علیه ایران، ضرورت حفظ توان و منابع نظامی آمریکا برای مواجهه احتمالی با چین عنوان شده است.

ترامپ برخلاف برخی چهره‌های دولت خود تمایل چندانی به رویارویی نظامی مستقیم با پکن ندارد و بیشتر به دنبال دستیابی به توافق‌های تجاری با این کشور است.

در همین چارچوب، سفر برنامه ریزی شده ترامپ به چین برای شرکت در نشست اپک در روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ و احتمال برگزاری دیداری سه جانبه میان او، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از جمله تحولاتی است که می‌تواند نگرانی متحدان آمریکا را به دنبال داشته باشد.

چنین دیداری می‌تواند این نگرانی را در میان متحدان واشنگتن ایجاد کند که آمریکا در چارچوب توافق‌های احتمالی با پکن و مسکو، منافع شرکای خود را در اولویت قرار ندهد. در این میان، اوکراین ممکن است نگران توافقی باشد که منافع این کشور را نادیده بگیرد، ژاپن نسبت به تغییر رویکرد واشنگتن در قبال چین دغدغه داشته باشد و تایوان نیز تحولات روابط آمریکا و چین را با حساسیت دنبال کند.

این وضعیت با کنفرانس‌های قدرت‌های بزرگ در پایان جنگ جهانی دوم مقایسه شده است؛ زمانی که قدرت‌های بزرگ درباره حوزه‌های نفوذ خود تصمیم گیری می‌کردند.

با این حال، فایننشال تایمز تاکید کرده است که ترامپ پس از شکست انتخاباتی با کاهش اقتدار سیاسی روبه رو خواهد شد و توافق‌های احتمالی او ممکن است در داخل آمریکا با مخالفت مواجه شود.

به این ترتیب، تضعیف نقش سنتی آمریکا در عرصه بین‌المللی می‌تواند رقابت قدرت‌های بزرگ برای پر کردن خلاء‌های ناشی از عقب‌نشینی واشنگتن را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ رقابتی که چین و روسیه از بازیگران اصلی آن خواهند بود.