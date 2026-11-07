پدر نیمار رئیس باشگاه پسرش شد!

جوان آنلاین: باشگاه سانتوس برزیل روز جمعه اعلام کرد که پدر و مدیر برنامه‌های نیمار، به‌عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب شده است.

به گزارش خبر ورزشی، نیمار نیور نقش مهمی در مدیریت دوران حرفه‌ای پسرش داشته و بنیان‌گذار آژانس NR Sports است؛ شرکتی که مالک حقوق مربوط به نام و تصویر بازیکن سانتوس محسوب می‌شود.

سانتوس در حال حاضر با کسب ۴۷ امتیاز از ۳۴ مسابقه، در رتبه نهم جدول لیگ برزیل قرار دارد.

تیشیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما هر روز برای یافتن راهکار‌ها و گزینه‌های مختلف با هدف بهبود وضعیت سانتوس و تقویت ساختار مدیریتی باشگاه تلاش کرده‌ایم. حضور نیمار پدر در جایگاه مدیرعامل جدید، گام دیگری در همین مسیر است. اطمینان دارم که با تکیه بر تجربه و دانش او، می‌توانیم بیش از پیش رو به جلو حرکت کنیم و در کنار یکدیگر، باشگاهی هرچه قدرتمندتر بسازیم.»

نیمار، ستاره سابق بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل با ۸۰ گل در ۱۳۰ بازی ملی، در سال ۲۰۲۵ به باشگاه دوران کودکی خود، سانتوس، بازگشت.

او در فهرست تیم ملی برزیل برای جام جهانی امسال در آمریکای شمالی حضور داشت، اما در اواخر ماه جولای اعلام کرد که دیگر تمایلی به بازی برای تیم ملی ندارد. این اظهارنظر چند هفته پس از آن مطرح شد که او در پی شکست برزیل مقابل نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی، از پایان دوران ملی خود سخن گفته بود.