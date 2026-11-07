جوان آنلاین: پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا شامگاه شنبه طی یک رویداد انتخاباتی در شهر تاراگونا سخنرانی عنوان کرد: «اسپانیا از اسپانیا اداره می‌شود، نه از واشنگتن، نه از تل‌آویو، نه از بوئنوس آیرس، نه از مسکو، بلکه از اسپانیا. ما اجازه نخواهیم داد که کشورمان به پایگاه یا حیاط خلوت راست افراطی بین‌المللی تبدیل شود.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، نخست‌وزیر اسپانیا در ادامه ضمن آنکه از مواضع سیاست خارجی دولت خود و مخالفت با افزایش هزینه‌های نظامی دفاع کرد، گفت: «در اوج موج راست افراطی، ما به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و همه آن جنگ‌طلبان گفتیم که قرار نیست ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه نظامی کنیم، زیرا می‌خواستیم به سرمایه‌گذاری در آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های طولانی مدت و حقوق بازنشستگی برای شهروندان خود ادامه دهیم.»

وی افزود: «چند روز پیش رئیس‌جمهور آرژانتین به اینجا آمد تا بگوید که سوسیالیسم، فاشیسم است. ما اجازه نخواهیم داد او سوسیالیسم را تعریف کند. تاریخ سوسیالیسم پر از مردان و زنانی است که به خاطر دفاع از دموکراسی متحمل سرکوب، تبعید، مرگ و زندان شده‌اند. ما اجازه نخواهیم داد که کشورمان به پایگاه یا حیاط خلوت راست افراطی بین‌المللی تبدیل شود. ما همچنان یک چراغ راهنما خواهیم بود. ما به الهام بخشیدن به جهان ادامه خواهیم داد.»